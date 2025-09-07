Un autocar vuelca en Barcelona con 60 pasajeros a bordo y deja dos heridos graves

Un autocar con unos 60 pasajeros ha volcado este domingo al mediodía en la C-32 en el municipio de Santa Susanna, en Barcelona, dejando a varias personas heridas, dos de ellas en estado grave. Ya se ha podido abrir un carril a la circulación en sentido sud/Barcelona, con unos dos kilómetros de retenciones.

Según las primeras informaciones, el autocar salió de la vía y cayó por un talud. Catorce dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se desplazaron a la zona, así como varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). De las 53 personas atendidas, dos han sido trasladadas al Hospital Germans Trias en estado grave; una al Hospital Mataró en estado menos grave y el resto leves.

El vehículo transportaba a unas sesenta personas de nacionalidad francesa. La mayoría salió por su propio pie y subió por el talud donde fue a parar el vehículo. Se han desplegado hasta el lugar del accidente 5 ambulancias, 2 helicópteros medicalizados y un equipo conjunto SEM-Bomberos. El SEM también ha activado un equipo de apoyo psicológico en el Poliesportiu la Pineda.

Los Bomberos de la Generalitat, que han recibido el aviso hacia las 12:22 h, han realizado una primera atención a los pasajeros y han revisado el vehículo y los alrededores por si había más personas afectadas, ha informado en un apunte en 'X'. Protecció Civil activó la prealerta del Procicat.