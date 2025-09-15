Investigación
Muere un niño de dos años en un accidente doméstico en A Coruña
La policía investiga los hechos, aunque todo indica que pudo enredarse con los tiradores de un estor
EP
Un niño, de unos dos años de edad, ha fallecido en un accidente registrado en la noche del domingo en un domicilio de la calle Ángel Senra de la ciudad de A Coruña.
Según ha informado el CIAE 112 Galicia, un vecino llamó a las 23,20 horas para alertar de que el menor no reaccionaba. Por su parte, fuentes consultadas por Europa Press han señalado que el menor tiene unos dos años de edad.
Tras recibir la alerta, el CIAE 112 Galicia informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a la Policía Nacional, Autonómica y Local.
Una vez en el lugar, los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento del menor. La policía investiga los hechos, aunque todo indica que pudo enredarse con los tiradores de un estor.
Además, para ofrecer apoyo especializado a los familiares, se activó al Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.
- Malas noticias para Yarek en Eindhoven
- Final | Otro ridículo del Valencia CF en Barcelona
- Mosquera brilla e Inglaterra 'flipa' con su precio
- Alineaciones oficiales del Barça - Valencia
- Así ha sido el debut oficial de Hugo Guillamón con el Hajduk Split
- Carlos Corberán: 'No hemos estado a la altura. Nos hemos visto desbordados
- Hartos de tanta humillación contra el Barcelona
- El Barça hace sangre con el Valencia: 'Que siga la racha