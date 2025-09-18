Una turista británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm

La Policía Local de Benidorm ha detenido a una británica de 63 años por el homicidio de una compatriota suya de 65 a la que ha estrangulado en un apartamento de la capital de la Marina Baixa durante una discusión cerca de la medianoche de este miércoles. Al parecer, según los primeros datos que han trascendido, la habría asesinado con el cable de una aspiradora y de momento se desconoce cuál era el motivo del enfrentamiento verbal entre ambas, del que fue testigo al menos una tercera amiga de las anteriores.

Fue precisamente esta última quien alertó al teléfono de Emergencias 112, muy asustada, para pedir ayuda porque una amiga suya acababa de estrangular hasta la muerte a una tercera utilizando el cable del aspirador con que contaba el apartamento en el que estaban alojadas, al parecer, pasando unos días.

Un apartamento en el Rincón de Loix

Las tres se alojaban, según las primeras informaciones, en un apartamento de un bloque de viviendas en el Rincón de Loix, una zona históricamente ocupada por turistas ingleses hasta el punto de que buena parte de los servicios en esa área, desde locales de ocio a supermercados o inmobiliarias, son de y para británicos de manera casi exclusiva.

Nada más recibir el aviso, el operador del 112 activó el protocolo de muertes violentas, lo que permitió enviar al lugar patrullas de la Policía Local de Benidorm, de la Policía Nacional y medios sanitarios, ante la posibilidad de que la víctima continuase con vida, aunque ya era tarde.

De hecho, al llegar los primeros agentes, de la Policía Local, corroboraron la veracidad de la llamada y confirmaron que la víctima, natural del Reino Unido y de 65 años de edad, ya no tenía constantes vitales y que en torno a su cuello seguía enrollado el cable usado como arma homicida. Además, había claros sintomas de muerte por asfixia.

Ha confesado los hechos

Así las cosas, detuvieron a la presunta autora del crimen, que no opuso resistencia alguna y confesó el homicidio, cuya motivación exacta no ha trascendido aún, ni tampoco las circunstancias en que sucedieron los hechos. La detenida fue trasladada más tarde en una ambulancia enviada desde el Centro de Información y Comunicación de Urgencias (CICU) a un centro de salud de Benidorm para ser sometida a una exploración médica, como es habitual con cualquier persona arrestada.

Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Benidorm, cuyo grupo de Policía Judicial ha asumido la investigación, aseguraban la zona y los especialistas de Policía Científica iniciaban la inspección ocular para fijar la escena y reunir las evidencias criminales de lo ocurrido. Así, se llevaron el cable, del que extraerán ADN y en el que también buscarán posibles huellas de la autora.

Además, la policía cuenta con la declaración de la testigo de este nuevo crimen, que ha sido interrogada ya por los investigadores en las citadas dependencias policiales.

La autopsia confirma la asfixia mecánica

El cuerpo fue levantado cerca de las tres de la madrugada por orden de la jueza de Instrucción 2 de Benidorm, en funciones de guardia, y trasladado por el retén fúnebre al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde esta mañana ha comenzado a practicársele la autopsia.

De momento, se confirma que la muerte se produjo por asfixia mecánica por estrangulamiento, tal como informó la testigo y adelantó el médico forense de guardia, dadas las marcas en el cuello de la fallecida, aunque aún habrá que esperar a las pruebas complementarias antes de conocer el informe forense definitivo.