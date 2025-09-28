Violencia machista
Un joven de 21 años mata a una mujer de 28 en Sevilla en un nuevo caso de violencia de género
El varón ha sido trasladado al hospital tras las heridas que él mismo se causó
Domingo Díaz
Un hombre de 21 años ha matado a una mujer en Sevilla en un nuevo caso de violencia de género. El varón trató de quitarse la vida posteriormente y, al no conseguirlo, fue trasladado al Hospital Virgen Macarena, según confirman fuentes de Emergencias a El Correo de Andalucía.
El suceso se produjo la pasada noche, en plena vía pública, en torno a las 3.10 horas. El 112 recibió el primer aviso tras ver los testigos a una mujer sangrando en el cuello en la calle Tigris. La mujer fallecida tiene 28 años.
Las fuentes consultadas han asegurado que la víctima había mantenido una relación sentimental con el agresor. Por el momento, se desconoce si formaba parte del sistema Viogén.
José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, se ha mostrado "consternado ante el terrible suceso acontecido hoy en Sevilla, con el que quiero trasladar mi más absoluta condena por este asesinato".
"Del mismo modo y con más fuerza si cabe, mi más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados de la víctima", apuntó el alcalde.
- Final | El Valencia Basket se mete en la final de la Supercopa 2025
- El 'nuevo Rodri' valenciano que la rompe en la Bundesliga
- El parte médico de Corberán sobre Agirrezabala y Foulquier
- Valencia Basket cierra un fichaje de última hora para la Supercopa
- Exhibición de Omari Moore antes de la final contra el Real Madrid
- Pedro Martínez confirma otra posible baja para la final: 'Iba cojo perdido
- La primera aportación de Ugrinic a la espera de su gran oportunidad
- El Valencia Basket se mete en la final y luchará por conquistar de nuevo la Supercopa Femenina