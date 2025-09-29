Investigación
Hallan muerto y con signos de violencia a un hombre de Almería que permanecía desaparecido
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento
EFE
La Guardia Civil ha abierto una investigación a raíz del hallazgo de un cadáver con signos de violencia en El Ejido (Almería), que correspondería con el de un vecino de Berja, de 54 años, cuya desaparición había sido denunciada recientemente.
Fuentes del instituto armado han informado a EFE de que el cuerpo sin vida fue localizado en la noche del domingo, concretamente en el núcleo de San Agustín.
El Ayuntamiento de Berja (Almería), a través de su perfil en Facebook, ha expresado su más sentido pesar por el fallecimiento de Antonio Campos, una persona "muy querida y apreciada" en ese municipio próximo a El Ejido.
"Berja pierde hoy a una persona que deja huella en la memoria de quienes lo conocieron y compartieron momentos a su lado", ha indicado el consistorio.
Por su parte, el Ayuntamiento de El Ejido también ha expresado su más "sentido pésame" por el fallecimiento de un integrante de esa institución, ya que Antonio Campos era funcionario.
- ¡El Valencia Basket conquista la Supercopa!
- Horario y dónde ver gratis las finales de Supercopa del Valencia Basket
- Final | Valencia Basket se queda sin su primer título del curso
- Todo lo que se sabe sobre el Valencia CF - Real Oviedo
- El Oviedo viaja a Valencia siguiendo 'indicaciones de las autoridades competentes
- Pedro Martínez confirma otra posible baja para la final: 'Iba cojo perdido
- Miles de aficionados, pendientes de LaLiga y el juez de Competiciones
- El Valencia CF - Real Oviedo... ¡en alerta meteorológica!