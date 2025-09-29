Decenas de municipios cancelan clases y las universidades pasan a docencia online este martes

La alerta roja por lluvias provocó ayer que dos de cada tres niños y niñas valencianos se quedaran sin clase, además de gran parte de los universitarios, ya que los centros educativos cerraron sus puertas ante la previsión de descargas torrenciales.

La alerta roja paralizó la Comunitat y reavivó el recuerdo de la dana, y por ello 243 municipios no dudaron en cerrar los colegios este lunes, dejando a más de 550.000 menores y a decenas de miles de universitarios en casa, la enorme mayoría de ellos en la provincia de València, donde descargó lo peor del temporal. Sin embargo, las precipitaciones no han acabado y gran parte del territorio amanecerá mañana en alerta naranja, según la Aemet.

Por ello cientos de colegios mantendrán las aulas cerradas un día más y algunas universidades como la Politècnica, la UV o la Católica pasarán a docencia online en la mayoría de campus para evitar desplazamientos, según informó Conselleria de Educación y los propios centros.

Suspensión de clases en València

Uno de estos municipios es València, que mantiene la suspensión de las clases este martes en las pedanías del sur y en los centros situados en zonas inundables o en la fachada marítima. Sin embargo, se reanuda la actividad lectiva en el resto de la ciudad lo que implica que gran parte de las escuelas volverán a la normalidad. Así lo anunció la alcaldesa María José Catalá tras participar en el Cecopal.

La decisión se toma, según indicó, ante la alerta naranja decretada por Aemet. Con este escenario el protocolo municipal prevé suspender en barrios cartografiados como inundables por el Patricova y en las pedanías del sur, aunque Catalá destacó que en esta ocasión se suman los de la fachada marítima "porque el temporal se centra también en nuestra zona litoral". Por tanto, se añaden a la suspensión los colegios de la zona de Nazaret y toda la Malvarrosa, el Cabanyal, Pinedo y El Saler.

Más municipios cancelan la docencia

Otros ayuntamientos tomaron la misma decisión, sobre todo en la zona cero de la dana, que mantendrá la suspensión en todas las localidades. En algún caso como el de Paterna se ha optado por abrir los centros aunque sin actividad lectiva.

En Massanassa y Alfafar la preocupación se gira hacia las aulas prefabricadas recién instaladas a ras de suelo. Por el momento no ha habido incidencias, pero tanto ayuntamientos como familias temen que si hay lluvias torrenciales esta noche puedan afectar a los barracones. El propio alcalde de Masanassa (que perdió dos colegios el pasado 29 de octubre) reconoció que no saben cómo van a amanecer las prefabricadas después de esta madrugada.

Estas son las localidades que han decidido suspender las clases: -Massanassa -Alaquàs -Almussafes -Llombai -Riba-roja -Riola -Alfafar -Albal -Benetússer -Picanya -Picassent -Catarroja -Montroi -Sueca -Cullera -Paiporta -Tavernes de la Valldigna -Xirivella -Paterna -Silla -Benicull de Xúquer

Las universidades pasan a docencia online

La UPV informó a primera hora de la tarde que este martes retomaría las clases, eso sí, en modalidad online en los campus de Vera (València) y Gandía. En el caso del campus de Alcoi la universidad pasará el día con docencia híbrida, lo que significa que puede asistir presencialmente quienes no se desplacen desde zonas en alerta roja por lluvia.

De igual manera, el campus activó el teletrabajo obligatorio para Vera y Valencia y opcional en Gandía, excepto los servicios mínimos indispensables. Por otro lado, también anunciaronn que no abrirían ni la casa del alumno, ni las instalaciones deportivas ni ninguna biblioteca.

Suspendida la apertura de curso universitario

La alerta roja por lluvias torrenciales provocó ayer que la UV tuviera que suspender el acto de apertura del curso universitario en España, al que asistía Felipe VI además de muchas otras autoridades. El acto ha quedado pospuesto sin fecha.

Además, la universidad de València tabién se ha sumado a la suspensión de clases presenciales y pasará a la modalidad online en todos sus campus. En cuanto a las actividades adimnistrativa, deportiva, o investigadora, también recomiendan que se realicen online "siempre que sea posible".

Por otra parte, la Universidad Católica de València también canceló las clases y "toda la actividad presencial en sus campus y sedes" para este martes. La docencia, eso sí, seguirá en modalidad online aunque no habrá actividades evaluables, según informó el centro en sus redes sociales.

La universidad activa el teletrabajo pero mantiene abiertos todos sus servicios asistenciales comos las clínicas, el hospital veterinario o el centro de medicina deportiva de alto rendimiento. Durante el martes los centros universitarios volverán a analizar las previsiones de lluvia.

Vuelta a la normalidad en Castellón

La Universitat Jaume I de Castellón es la única de las afectadas que vuelve a la normalidad este martes, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) reduce la alerta a amarilla o verde en algunas zonas, con lo que ya no hay peligro por lluvias y se retoman las clases presenciales.

De igual manera se hace en la mayoría de los 23 municipios de la provincia de Castellón que ayer suspendieron la docencia por la alerta por lluvias y que este martes pueden retomarla en condiciones normales ya que el episodio ha pasado en esa parte de la Comunitat. El alumnado de la provincia de Valencia tendrá que esperar.

