Yaqueline fue degollada por su pareja en Sevilla cuando venían de una fiesta de cumpleaños

Yaqueline, de 28 años, y su novio, de 21, se habían mudado al número dos de la calle Tigris, en Sevilla Este, hace apenas unos meses. Él la maltrataba y ella estaba registrada en el sistema Viogén por episodios de violencia anteriores, aunque no había presentado denuncia ni tenía impuestas medidas de protección. En su vecindario, casi nadie les conocía. La pasada madrugada, en torno a las 3 de la mañana, oyeron a la joven pedir ayuda a la entrada del portal. "Se escuchaban muchos golpes", narra una vecina, que llamó a la Policía sin saber muy bien qué pasaba.

La víctima y el agresor se encontraban en los soportales y desde los balcones no podían ver lo que ocurría. Esta vecina acababa de llegar a su casa momentos antes y ya se había acostado con su hija cuando escuchó "unas voces horrorosas y gritos de 'ayuda, ayuda'". Al asomarse, vio al agresor de Yaqueline echándose para atrás antes de volver a atacarla: "Estaba herido, con sangre, y ahí se quedó".

El agresor apuñaló en el cuello a Yaqueline y la mató prácticamente al instante. Luego, se autolesionó.

Dos vecinas y la hija de una de ellas bajaron a ayudar a la joven y se encontraron la peor escena. "Vi los dos cuerpos en el suelo. Él estaba vivo todavía, herido pero vivo y estaba con ella como abrazado", narra a este periódico.

La Policía y los servicios de emergencias se personaron rápidamente en el lugar de los hechos, pero solo pudieron certificar la muerte de ella. La vecina a mediodía aún se lamentaba por no haber llegado a tiempo. "Me han dicho que no podríamos haber hecho nada", trata de consolarse antes de pedir concienciación. "Por favor, que llamen, por favor, ante una cosa así, que llamen, que llamen, que llamen. Cuando escuchen voces que llamen, que es muy importante. Que hay mucha gente que a lo mejor escuchan, no se meten en nada, no hablan, no ven. Por favor, que llamen".

Yaqueline apenas llevaba unos meses vivienda con su pareja allí. En el barrio, incluso, había confusión sobre su residencia y de dónde eran. Otros, directamente, no los conocían. Conforme pasaba la mañana, todos se iban enterando que esta pareja de colombianos, ella también con nacionalidad española, estaban alquilados en el 2. Llegaban de una fiesta de cumpleaños cuando se produjo el ataque, según Diario de Sevilla.

En el soportal de la casa, el varón de 21 años degolló a Yaqueline y luego se intentó suicidar. Las heridas que se hizo no fueron mortales y fue trasladado por los sanitarios al Hospital Virgen Macarena, donde está bajo custodia policial.

Según consta en el sistema Viogén, él la maltrataba, pero ella no había presentado denuncia. Una vecina había escuchado golpes anteriormente, pero no sabía de dónde provenían. Ahora todo le cuadra. Tenía expediente abierto como víctima de violencia machista.

Segunda víctima en Sevilla

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional está al cargo de la investigación. Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, ha confirmado que víctima y agresor mantenían una relación sentimental. Por lo tanto, este asesinato sería el segundo cometido por violencia de género en Sevilla en lo que llevamos de 2025. El anterior se produjo el pasado 7 de septiembre: fue asesinada una mujer de 47 años.

Toscano aseguró que la mujer tenía un expediente abierto en el sistema Viogén por episodios de violencia anteriores. Sin embargo, descartó que tuviera alguna medida de protección judicial, ya que no había presentado denuncias previas.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno hizo un llamamiento "no solo a las mujeres que puedan sentirse víctimas de cualquier tipo de agresión, sino a la sociedad en su conjunto para que cuenten con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, puesto que se trata de salvar vidas".

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género apuntaron a través de las redes sociales que están recabando datos respecto al suceso.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se mostró "consternado ante el terrible suceso acontecido hoy en Sevilla Este". "Quiero trasladar mi más absoluta condena por este asesinato", escribió el primer edil. "Del mismo modo y con más fuerza si cabe, mi más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados de la víctima".