Impactantes imágenes del puerto de Ibiza inundado: así bajaban los pasajeros de los barcos

Impactantes imágenes del puerto de Ibiza inundado: así bajaban los pasajeros de los barcos

Lucía Feijoo Viera

Impactantes imágenes del puerto de Ibiza inundado: así bajaban los pasajeros de los barcos

Lucía Feijoo VieraPI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La tormenta ‘Ex Gabrielle’, que desde las nueve de la mañana y hasta mediodía descargó sin parar, ha anegado la ciudad de Ibiza, causando el caos circulatorio al inundar numerosos viales. Pese a la intensidad de las precipitaciones, Aemet rebajó a las 10 horas el nivel de alerta de naranja a amarillo, para elevarlo de nuevo a las 11 horas a naranja, con una duración hasta las 17 horas. Pero a las 12 horas, cuando ya empezaba a reducirse la intensidad de la tormenta, de repente Aemet incrementó la alerta a roja. Fue entonces cuando todos los teléfonos de los residentes en la ciudad recibieron el mensaje de alerta de Protección Civil por riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales.

TEMAS

Tracking Pixel Contents