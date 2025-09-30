En Directo
Temporal
Última hora del temporal, en directo | La inestabilidad continúa en el área mediterránea
Las intensas precipitaciones provocan cortes en carreteras, demoras en el servicio ferroviario y diversos rescates en Castellón y Valencia
R. Gargoi / D. Campayo
El área mediterránea seguirá este miércoles bajo la influencia de una vaguada fría en altura y con relativa inestabilidad, aunque en menor medida que en el inicio de la semana. Para este 1 de octubre, no hay avisos en ninguna provincia del país y, además, se espera una subida de temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En concreto, en litorales catalanes, litorales sudeste, Baleares, Alborán y Estrecho se esperan intervalos nubosos con posibles chubascos ocasionales, que serán más probables, abundantes y con alguna tormenta aislada en el entorno de cabo de Palos y que tenderá a remitir.
Siga aquí la última hora en directo.
Caos e inundaciones en Ibiza
Unos 200 litros por metro cuadrado. Es la cantidad de lluvia acumulada en sólo dos horas en la isla de Ibiza a mediodía del martes, según detalló el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, tras la reunión del mediodía celebrada por el comité técnico asesor. Pocas veces ha llovido tanto en tan poco tiempo en la isla, cuyos habitantes, por primera vez en la historia de este archipiélago, escucharon en sus móviles cómo sonaba, a las 12 horas, la estridente alarma de alerta enviada por Protección Civil ante el "riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales". Hace 11 meses fueron los valencianos los que escucharon, cuando ya era muy tarde, sobre las 20 horas, esa alarma en sus teléfonos. Lea aquí la crónica desde Ibiza.
Los bomberos rescatan a varias personas atrapadas por un derrumbe de rocas sobre un hotel de Ibiza
El derrumbe de parte de la ladera de una montaña sobre dos plantas del hotel HT Vibra Tropical Garden ha provocado que cuatro personas quedaran atrapadas en varios pisos (tres de ellas heridas leves), que han tenido que ser rescatadas por los bomberos, según ha informado el SAMU/061. Las rocas se han desplomado sobre dos plantas del hotel como consecuencia de las inundaciones. Tras la intervención sanitaria se ha evacuado a un herido y los otros dos afectados han sido atendidos in situ por los servicios de emergencias del 061. Una cuarta persona ha resultado indemne.
Se han desplazado unidades de SAMU061, dos de Soporte Vital Básico y otras dos de Soporte Vital Avanzado que han colaborado en la evacuación de pacientes atrapados en el hotel por parte de los bomberos. Tras la valoración médica, se ha evacuado a un herido a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y los otros dos heridos han sido atendidos y dados de alta en el lugar. El derrumbe ha ocurrido a las 18.22 horas.
El hotel está situado en la calle de Ramón Muntaner 78 de Ibiza.
Alerta por tormenta en Ibiza: “Caos”, preocupación e inundaciones en los colegios e institutos de Ibiza
Sólo era media mañana y muchas familias ya sentían angustia por cómo estarían sus hijos en los colegios, si el agua inundaría los centros, si podrían ir a recogerlos… Muchos, incluso, se planteaban la opción de recogerlos y llevárselos a casa aunque estuviera diluviando. La orden del Govern era clara: los estudiantes debían permanecer en los centros educativos hasta las cuatro de la tarde, momento en que previsiblemente estaría vigente la alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Balears. “Los niños deben permanecer en los centros al menos hasta las 16 horas”, indicaba el aviso de la secretaría autonómica de desarrollo Educativo de la conselleria en la circular que remitían a los centros sobre las doce y media de la mañana. Una orden en la que se insistía a las 13.48 horas, hora a la que no pocos padres estaban ya de camino, sino a las puertas, de los centros listos para llevarse a casa a los pequeños.
Lea aquí toda la información
La UME se despliega en Ibiza tras un diluvio histórico de 200 litros por metro cuadrado en dos horas
La isla de Ibiza ha acumulado hasta 200 litros por metro cuadrado en dos horas, según ha informado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, tras la última reunión del comité técnico asesor.
En declaraciones a los medios, Gárriz ha señalado que el potencial de daño de la tormenta en Ibiza "ha ido evolucionando" y, aunque parecía que el fenómeno perdía fuerza y dada su estacionalidad, la situación ha tenido que ser reevaluada al comenzar a tener problemas con el drenaje.
La tormenta ‘Ex Gabrielle’ inunda Ibiza y provoca un caos circulatorio
La tormenta ‘Ex Gabrielle’, que desde las nueve de la mañana y hasta mediodía descargó sin parar, ha anegado la ciudad de Ibiza, causando el caos circulatorio al inundar numerosos viales.
El aeropuerto de Ibiza es el lugar donde más ha llovido: se han recogido 74 litros por metro cuadrado en 12 horas. La lluvia ha inundado el túnel del aeropuerto, que se ha cerrado al tráfico. En Sant Antoni han caído 66 litros, 54 en Ibiza, 23 en Sant Joan y 9 en es Ca Marí, en Formentera, según los datos de la Aemet. Ibiza y Formentera se encuentran en alerta naranja por fuertes lluvias (se puede llegar a 50 litros en una hora o a 100 litros en 12 horas) hasta las 16 horas, y después el aviso baja a amarillo (el riesgo es que caigan hasta 30 litros en una hora). Las Pitiusas también están en riesgo amarillo por tormentas hasta las 18 horas.
Protección Civil ha enviado a las 12.00 horas una alerta a todos los teléfonos móviles en la isla de Ibiza para avisar a la población del riesgo grave de inundaciones por lluvias torrenciales. En la alerta se solicita a los ciudadanos que eviten desplazamientos y actividad en el exterior, que no se acerquen a torrentes, rieras ni zonas inundables ni permanezcan en zonas bajas y sótanos. También se insta a subir a plantas superiores en caso de que entre agua en las viviendas.
"Ante la situación meteorológica adversa, la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha decidido suspender toda la actividad prevista para hoy, martes 30 de septiembre, en la sede universitaria de Ibiza y Formentera". Es el mensaje que ha difundido esta mañana la Universitat, anunciando a los alumnos de las Pitiusas que suspende todas sus clases previstas para hoy. Las facultades y escuelas decidirán cómo se recuperan las clases y las actividades previstas, de lo que informarán a los alumnos en las próximas horas.
Lo peor se ha deplazado ahora a Ibiza y Formentera. La Aemet ha activado el aviso rojo.
