Última hora del temporal, en directo | La inestabilidad continúa en el área mediterránea

Los bomberos rescatan a varias personas atrapadas por un derrumbe de rocas sobre un hotel de Ibiza

El derrumbe de parte de la ladera de una montaña sobre dos plantas del hotel HT Vibra Tropical Garden ha provocado que cuatro personas quedaran atrapadas en varios pisos (tres de ellas heridas leves), que han tenido que ser rescatadas por los bomberos, según ha informado el SAMU/061. Las rocas se han desplomado sobre dos plantas del hotel como consecuencia de las inundaciones. Tras la intervención sanitaria se ha evacuado a un herido y los otros dos afectados han sido atendidos in situ por los servicios de emergencias del 061. Una cuarta persona ha resultado indemne.

Se han desplazado unidades de SAMU061, dos de Soporte Vital Básico y otras dos de Soporte Vital Avanzado que han colaborado en la evacuación de pacientes atrapados en el hotel por parte de los bomberos. Tras la valoración médica, se ha evacuado a un herido a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y los otros dos heridos han sido atendidos y dados de alta en el lugar. El derrumbe ha ocurrido a las 18.22 horas.

El hotel está situado en la calle de Ramón Muntaner 78 de Ibiza.