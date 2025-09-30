Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Temporal

Última hora del temporal, en directo | La inestabilidad continúa en el área mediterránea

Las intensas precipitaciones provocan cortes en carreteras, demoras en el servicio ferroviario y diversos rescates en Castellón y Valencia

Una espectacular tromba de agua inunda calles en Cullera (Valencia)

Una espectacular tromba de agua inunda calles en Cullera (Valencia)

Joan Gimeno

R. Gargoi / D. Campayo

El área mediterránea seguirá este miércoles bajo la influencia de una vaguada fría en altura y con relativa inestabilidad, aunque en menor medida que en el inicio de la semana. Para este 1 de octubre, no hay avisos en ninguna provincia del país y, además, se espera una subida de temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en litorales catalanes, litorales sudeste, Baleares, Alborán y Estrecho se esperan intervalos nubosos con posibles chubascos ocasionales, que serán más probables, abundantes y con alguna tormenta aislada en el entorno de cabo de Palos y que tenderá a remitir.

Siga aquí la última hora en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents