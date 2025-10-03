Investigación
Un joven de 20 años mata a su madre en Brenes (Sevilla) y se entrega a la Guardia Civil
Según el relato de este hombre, que ha quedado detenido, cometió el parricidio el pasado miércoles en su propia casa, donde los agentes han hallado el cadáver de esta mujer
Carlos Doncel
Sevilla
Un joven se ha entregado este viernes ante el cuartel de la Guardia Civil de Brenes y ha confesado haber matado a su madre, tal como confirman fuentes oficiales. Según el testimonio que ha dado a las autoridades, este adulto de unos 20 años cometió este parricidio el pasado miércoles en su propia casa. Tras oír su confesión, los agentes de la Benemérita han detenido a este hombre y se han dirigido al domicilio indicado, donde han hallado el cuerpo sin vida de la mujer.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Mamardashvili debuta en Champions con el Liverpool
- Deja el Valencia Basket para fichar por el primer rival de las taronja en la Liga
- Alarma lateral para el Girona-Valencia
- Pedro Martínez: 'Ha sido muy duro
- Rafa Mir habla sobre de motivos por los que no triunfó en el Valencia
- Arturo Valls, fan zone, música... el Valencia Basket prepara una gran fiesta para estrenar el Roig Arena
- El nuevo sorteo 'territorial' de Copa que afecta al Valencia
- Baja importante del Girona contra el Valencia: Míchel pierde a su mejor fichaje
"La verdad es que quedé muy sorprendido porque no es mi estilo señalar públicamente a ningún jugador"
La Copa Faulcombridge reafirma su apuesta por el tenis valenciano
Un proyecto de Club de Tenis Valencia