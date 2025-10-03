Muere un menor de 13 años tras un accidente con un patinete en Sevilla

Un menor de 13 años de edad ha fallecido este jueves 2 de octubre tras sufrir un accidente con un patinete en la localidad sevillana de El Saucejo en el que resultó herido otro menor de ocho años, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. El menor fallecido conducía el patinete y el joven herido iba como acompañante, según las primeras pesquisas de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.20 horas de la tarde cuando los servicios de Emergencias recibieron varias llamadas alertando de que un menor se encontraba en el suelo inconsciente y necesitaba asistencia sanitaria urgente tras un accidente con un patinete en la calle Majadahonda de dicho municipio.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que se personó en el lugar del suceso junto con la Policía Local, para intentar salvar la vida del joven.

Los servicios médicos atendieron a este menor de 13 años con signos de atropello que fue evacuado en estado crítico al Hospital de Osuna, aunque finalmente falleció, según fuentes sanitarias. Por su parte, la Guardia Civil ha aclarado que el otro menor, que resultó herido, también tenía trece años.

La principal hipótesis

El Instituto Armado ha señalado que, por el momento, la principal hipótesis sobre la causa del incidente es que el menor fallecido conducía el patinete, llevando al otro joven como acompañante, y que, a consecuencia de una distracción, acabó impactando contra un vehículo estacionado.

La investigación está siendo llevada a cabo por el Equipo de Atestados de Tráfico de Utrera.