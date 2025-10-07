Se derrumba un edificio en pleno centro de Madrid: se buscan a varios desaparecidos y hay un herido grave

El forjado de un edificio en obras en la calle de las Hileras, en el céntrico barrio de Ópera de Madrid, se ha derrumbado parcialmente, sin que por el momento se conozca si hay víctimas. Hay al menos cinco desaparecidos y tres heridos, uno de ellos grave, que está siendo traslado en ambulancia.

Hasta la calle del suceso, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplazado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona. En total, son más de 11 dotaciones de Bomberos, Policía y Emergencias las que trabajan en la búsqueda y en asegurar la zona. Emergencias Madrid, por su parte, ha indicado que los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a tres obreros, uno de ellos trasladado a un hospital con fractura de pierna, mientras que los otros dos han resultados contusionados leves.

Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar posibles personas atrapadas por el derrumbe de varios forjados de un edificio en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid, en el que, de momento. Los Bomberos, mientras, trabajan en asegurar la zona y en la búsqueda de desaparecidos en un edificio que se estaba rehabilitando para un hotel.

"Un gran estruendo"

En estos momentos, un grupo de agentes de la Policía Nacional impiden el paso residentes y peatones a la altura del número 28 de la calle Arenal. Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado que han escuchado un "estruendo" y que ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro".

Desde el Museo del Pan Gallego confirman, en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que las autoridades han obligado a cerrar los establecimientos de la calle de las Hileras y del Arenal. Por otro lado, los propietarios del restaurante El Escarpín han sentido "un estruendo tremendo" y después han visto como la calle se llenaba de personas que acudían en busca de información.