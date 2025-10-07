Tribunales
Secuestra en su casa de Murcia al hombre al que alquiló la plaza de garaje: "Tú hoy vas a morir"
El individuo explica que actuó así porque iba borracho y pacta un año y medio de prisión, aunque no llegará a entrar en la cárcel
Los hechos tuvieron lugar en la población de Aljucer, en Murcia, en mayo de 2021, cuando un vecino secuestró en su casa al hombre al que alquiló una plaza de garaje y le tiró maderas a la cabeza mientras le gritaba: «Tú hoy vas a morir».
Ante el tribunal, el hombre, nacido en Madrid hace 43 años, admitió lo que hizo, explicó que iba ebrio y pactó una condena de un año y medio de cárcel por detención ilegal, aunquese le concede la suspensión de la pena privativa de libertad con la condición de que no delinca en tres años y vaya a un programa para dejar el alcohol.
Así lo estableció la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, a la que ha tenido acceso este periódico. El varón, defendido por el letrado Francisco José Mauri, aceptó las condiciones y salió del Palacio de Justicia por su pie.
La víctima pudo avisar a su pareja por teléfono del secuestro. El día de los hechos, después de que el sujeto encerrase en su vivienda a la víctima, los bomberos, de madrugada, desmontaron una reja de la ventana del domicilio àra que la Policía pudiese acceder y proceder al arresto del vecino.
