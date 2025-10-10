Investigación
Detenido por violar a su hija de 8 años en su casa de Madrid junto a dos hombres
La madre de la menor dio el aviso a la policía
EFE
Madrid
La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por violar a una niña de 8 años en su domicilio del distrito madrileño de Usera, uno de ellos el padre de la menor.
El arresto tuvo lugar el sábado pasado tras el aviso de la madre que se percató de la agresión sexual cuando llegó a su casa y llamó a la Policía, han informado fuentes policiales.
Los arrestados son el padre de la niña, boliviano de 38 años, y otros dos hombres que convivían en el mismo domicilio, un ecuatoriano de 33 y un colombiano de 24.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El exvalencianista Javi Gracia, a un paso de regresar
- Parte médico de Diakhaby: Se conoce el tiempo y partidos de baja
- Íker Córdoba y Cenk Özkacar, la cara y la cruz de los cedidos
- El Elche CF descarta tomar medidas disciplinarias contra Rafa Mir
- Palop: 'Si mi compañero tuviera una cláusula de minutos no me sentaría bien
- Roger Ibáñez, un deseo de Corberán y Gourlay para el eje de la zaga
- ¿Qué podría aportar el fichaje de Endrick al Valencia CF?
- Horario y dónde ver el Barça-Valencia Basket