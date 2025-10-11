Encuentran los restos de un hombre que llevaba muerto 15 años en su casa en Valencia

Las intensas lluvias que han caído estos días en Valencia han destapado los restos óseos de un hombre que llevaría, por lo menos, quince años muerto en su casa.

El edificio, situado en la calle Luis Fenollet, en el barrio de l'Olivereta, ha sufrido un atasco en el desagüe, lo que ha inundado la terraza del último piso, en la vivienda en la que se han hallado los restos y, de ahí, ha caído a viviendas inferiores. El líquido filtrado era de color negro y con mal olor, lo que ha alarmado a los vecinos.

Habría sido el vecino de abajo el que ha dado el aviso a la Policía Local y los bomberos. Al personarse los agentes en el inmueble, han procedido a acceder a esta vivienda, que corresponde a Antonio F., nacido en 1936, por una ventana dada la imposibilidad de entrar por la puerta, bloqueada porque dentro había anidado un gran número de palomas. Ya en su interior, los policías han descubierto el esqueleto de un hombre tirado en el suelo de una de las habitaciones, todavía con ropa. Los huesos corresponden previsiblemente Antonio F., del que sus vecinos hacía años que no tenían noticias. Uno de los vecinos afirma que en el edificio pensaban que estaría viviendo en una residencia. "No lo vemos desde hace por lo menos quince años, pero como estaba al corriente de pago, no pensábamos que estuviese muerto", sostiene una de las vecinas. Todo apunta a que su fallecimiento fue por causas naturales.

Antonio F. podría llevar fallecido al menos quince años según relatan los vecinos. Otra vecina dice recordar un hedor provinente de la vivienda en el año 2014, hace once años, al que no dio más importancia, pero que podría corresponderse con el cuerpo en descomposición. Serán los análisis pertinentes los que determinen la fecha de la defunción.

El presunto fallecido tenía dos hijos con los que no tenía ninguna relación, y no tenía más familia conocida, por lo que nadie le ha echado en falta en estos años.

Al corriente de pago

El propietario del piso donde se ha encontrado el cuerpo acumulaba una deuda de 11.000 euros en pagos a la comunidad. Tras varios requerimientos por parte del adminsitrador sin respuesta por parte de Antonio F., éste le demandó y un juzgado ordenó el embargo de sus cuentas. Es desde este momento cuando el vecino saneó las cuentas con la comunidad y mantuvo los servicios de luz y agua al día.