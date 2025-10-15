Menores
Investigan la muerte de una joven de 15 años en un piso de Palma de Mallorca
La fallecida fue hallada sin vida en un domicilio de la capital balear este martes de madrugada, según han confirmado fuentes policiales
EP
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional está investigando la muerte de una chica de 15 años en un piso de Palma de Mallorca.
La joven fue hallada sin vida en un domicilio de la capital balear este martes de madrugada, según han confirmado fuentes policiales.
Policía científica se personó en el lugar y se está a la espera de los resultados de la autopsia para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dimitrievski se pasa de frenada y Macedonia del Norte se complica el Mundial
- El informe de los fichajes del Valencia: Un mercado insuficiente
- Puerta cerrada para el Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena
- Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- Roig Arena, de modo concierto a baloncesto en menos de nueve horas
- Malas noticias para Valencia Basket
- Otro revés para Corberán: Ramazani, KO