Posible crimen machista

Dos detenidos por el asesinato de una mujer en la ciudad de Alicante

El cadáver fue hallado este viernes en la ciudad de Alicante

Policía Nacional en una imagen de archivo.

EFE

Alicante

Dos personas han sido detenidas tras el hallazgo ayer viernes del cadáver de una mujer en la ciudad de Alicante, en un suceso que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga como un presunto asesinato machista.

