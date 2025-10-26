Piden 34 años a una pareja por matar, descuartizar y quemar a un hombre en Alicante

Los dos procesados por la muerte de un vecino de Alicante de 56 años cuyo cuerpo apareció descuartizado y quemado en la zona de Fontcalent en 2024 serán juzgados por un jurado popular en la Audiencia después de que la Fiscalía haya presentado su escrito de acusación y las defensas sus escritos de conclusiones sobre los hechos. La pareja acusada se enfrenta a una petición de sendas penas de 15 años de prisión para cada uno por un delito de homicidio y dos años más por un delito de estafa, 34 años en total. Por su parte, las defensas, ejercidas por los abogados Miguel Ángel Cánovas y Miguel Ángel Garijo, reclaman la absolución de ambos al considerar que Fernando -la víctima- murió por causas naturales y además les autorizó a disponer dinero de su cuenta bancaria.

La versión de la acusación pública mantiene la contrario. Fue un homicidio y el móvil del crimen fueron los deseos de la pareja de apoderarse de la vivienda y del dinero de Fernando. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los dos encausados, ambos con antecedentes penales no computables, eran pareja desde 2018 y tenían "cierta relación de amistad" con Fernando, un vecino de Alicante que residía solo en la calle Senador Alberto Pérez Ferré, en el barrio Virgen del Carmen.

La pareja acudía con cierta frecuencia a dicho domicilio, hasta el punto de disponer para su uso personal de una habitación, en cuya puerta de acceso había pintado un corazón y dentro de él los nombres de "Raquel y Ezequiel", los procesados.

Aunque se desconoce la fecha exacta de la muerte de Fernando, la Fiscalía se refiere a una fecha anterior y próxima al 12 de junio de 2024, día en que compraron la radial usada para descuartizar el cuerpo. Los acusados, "movidos por su deseo de apoderarse de la vivienda y del dinero del perjudicado", discutieron con Fernando en la vivienda "y terminaron con su vida, matándolo, si bien no consta el modo en el que lo hicieron".

Compra de una radial

Según la acusación pública, los encausados, al comprobar que el cadáver estaba empezando a descomponerse, acudieron la tarde del 12 de junio al establecimiento Leroy Merlin del centro comercial Vistahermosa en Alicante y compraron una máquina radial, una amoladora y un 10 discos de corte metal. Estas herramientas y un cuchillo que la Policía encontró posteriormente en la vivienda fueron utilizadas para cortarle la cabeza y las extremidades del perjudicado, todo ello con la intención de poder sacarlo de la vivienda sin despertar las sospechas de los vecinos del barrio Virgen del Carmen.

Así, poco antes de las cinco de la mañana del 17 de junio cogieron el el torso de la víctima, sin las extremidades superiores, inferiores ni la cabeza, y se lo llevaron en un coche a las afueras de Alicante. Estacionaron el vehículo en un camino de tierra de la carretera del Portell de La Serreta y tras extraer el torso del coche lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego con intención de hacer desaparecer sus huellas y cualquier otro elemento que permitiera su identificación.

Los acusados, siempre según la Fiscalía, se marcharon del lugar y repitieron la misma operación con los dos brazos, las dos piernas y la cabeza. En esta ocasión buscaron otro lugar en Fontcalent, situado a un kilómetro y medio del punto anterior, y quemaron con gasolina las extremidades y cabeza antes de huir.

La Policía Nacional realizó el 28 de junio una inspección en el domicilio de la víctima, que se encontraba "en un estado de elevada suciedad, pero con gran cantidad de botellas de lejía en el recibidor del inmueble". En la casa los agentes encontraron a la pareja ahora encausada y en una habitación estaba la radial que compraron.

Los investigadores también hallaron en otra habitación la cartilla bancaria del fallecido, donde cobraba su pensión mensual de 1.035 euros y en la que aparecían reflejados numerosos movimientos bancarios efectuados con posterioridad a la muerte de Fernando. Así, entre el 24 y el 27 de junio efectuaron seis extracciones por un total de 820 euros y dejaron solo 183,79 euros en la cuenta.

Las defensas sostienen que Fernando murió por causas naturales y sobre el dinero señalan que tenían autorización de Fernando, el cual les dio las contraseñas para operar con la cuenta.

