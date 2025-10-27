Los vecinos de Librilla (Murcia), en shock tras el crimen machista: “Ella era un trozo de pan, esto ha sido una bomba”

“Si aquí somos todos conocidos. Son de aquí del pueblo las dos familias. Familias nobles, familias buenas. Esas cosas pasan y ya están”, comentaba un hombre (que prefiere no decir su nombre porque es “muy amigo de las dos familias”, detalla) echando una cerveza en el bar Nerea, de Librilla, a las diez y veinte de la mañana del día después del hallazgo del cadáver de Ainhoa, la que sería la segunda víctima mortal de violencia machista de 2025 en la Región.

“La cría estuvo aquí trabajando una temporada, una zagala muy buena”, destaca el paisano, que comenta que “al zagal (Enrique) lo conozco menos, pero también gente muy buena”. “Se cruzan los cables y pasa lo que pasa, por desgracia”, opina.

“Conozco a los padres de ella, a ella la conocía, a él… aquí nos conocemos casi todos”, explican otro vecino. “Ella era una muchacha guapísima”, apostilla su compañero de mesa, echando un cigarro. “Se llevaban bien, puede ser que se le haya ido la pinza a él por algo”, aporta un tercero. “Ahí no se ha oído nunca que tuvieran problemas”, subrayan.

Nerea Martínez, la dueña del bar, apunta que “no era una zagala nada conflictiva. Si hubiese sido maleducada, peleona… nada. Ha trabajado conmigo, nunca he discutido, nada, nada”. “Pero es que vaya tela”, comenta. “Es que yo no sé por qué se han peleado”, insiste.

Nerea, exjefa de la víctima, atendiendo a los medios esta mañana en Librilla / L.O.

La hostelera precisa que “ellos (la pareja) siempre iban deprisa, a paso ligero, por la calle”. De Ainhoa detalla que “sus padres son clientes míos, a veces venían todos… una cosa normal. Yo estoy a cuadros, esto ha sido una bomba radical”.

A la víctima la calificó de “trozo de pan” e insistió en que con su presunto agresor formaba “una pareja normal”.

En el asfalto frente la puerta del edificio Amazonas, en la calle Totana, donde vivía la pareja permanecían este lunes unos guantes empleados presumiblemente por profesionales de Criminalística.

Portal de la vivienda donde fue hallado el cuerpo de la víctima. / Israel Sánchez

También reinan las especulaciones sobre la conducta posterior del presunto asesino. “Se comería un montón de pastillas de las que tiene recetadas”, tiene claro una pareja, que pasea a su perro. Muchos vecinos comentan que “hace unos meses él dio un susto, a lo mejor una llamada de atención, y se tomó unas pastillas. Vino una ambulancia y todo”.