Ejército
Un muerto y un herido tras la deflagración de una granada en la base militar de Viator, en Almería
EFE
Almería
Un militar ha muerto y al menos otro ha resultado herido de gravedad este viernes tras la deflagración de una granada en el campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor', de Viator (Almería), según han indicado a EFE fuentes cercanas al caso.
Por su parte, fuentes del 112 de Andalucía han concretado que sobre las 11:00 horas se ha recibido en el teléfono único de emergencias la primera llamada que alertaba de una posible deflagración en estas instalaciones anexas a la base 'Álvarez de Sotomayor', sede de la Legión.
- Aston Martin anuncia al nuevo 'sustituto' de Fernando Alonso
- Valencia Basket - Dubai Basketball: la Euroliga, en vivo y en directo
- Valencia Basket - Dubai: horario y dónde ver el partido de Euroliga en directo
- El sueño de Panach: un central con alma de defensa y cabeza de centrocampista
- Condicionantes del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey
- Horario y dónde ver el Real Madrid-Valencia
- Javi Guerra no se entrena con el grupo a dos días del partido contra el Real Madrid
- El Benfica de Otamendi accede a las semifinales de la Copa de la Liga