Sucesos
Muere atropellado un menor de 11 años una autovía de Granada
Un vehículo arrolló al niño, que se encontraba en la carretera
Redacción
Granada
Un niño de once años ha muerto este domingo tras ser atropellado en la autovía A-92, a la altura de la localidad granadina de Huétor Tájar. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso.
El accidente ocurrió a las 06:45 horas en el kilómetro 201 de la autovía, cuando un vehículo que circulaba por la zona arrolló al menor, que se encontraba en la carretera, según ha detallado la Guardia Civil en declaraciones a Europa Press.
Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades del hecho.
