Operación policial
Un hombre se atrinchera con un arma de fuego en una 'guardería de droga' de Sevilla
EFE
Sevilla
Un hombre se ha atrincherado en una 'guardería de droga' ubicada en un polígono de la localidad sevillana de Isla Mayor con un arma de fuego y hasta allí se han trasladado dos dispositivos policiales, según fuentes policiales.
Por el momento se desconocen más detalles de la operación, que ha trascendido a primera hora de este sábado.
- Así está la situación de Ugrinic
- La agencia de David Villa ficha a Quique Sánchez Flores
- Zalgiris Kaunas - Valencia Basket: la Euroliga, en vivo y en directo
- Problemón para el Levante de cara al Derbi contra el Valencia
- Brutal redada contra los amaños: 17 árbitros y el presidente de la Superliga turca, detenidos
- Rafa Benítez vuelve a ganar en Europa... ¡una década después!
- Sin noticias del Valencia CF desde Las Rozas
- Confirmado: baja importante en el Betis para Mestalla