Investigan a un hombre por tener a 14 perros enfermos y desnutridos en una perrera particular de Huesca

La Guardia Civil investiga a un hombre de 50 años, vecino de la comarca oscense del Somontano, por tener en un estado deplorable, sucios, desnutridos y enfermos, a 14 perros en una finca de su propiedad.

La Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca detectó el pasado 3 de noviembre, mientras realizaba inspecciones, una perrera particular situada en la comarca del Somontano en la que encontraron catorce perros adultos de ambos sexos y diversas razas en un estado deplorable.

Carecían de cartillas sanitarias, microchips y vacunas obligatorias y tenían síntomas de desnutrición e incluso uno de ellos presentaba signos evidentes de padecer leishmaniosis avanzada y ni siquiera podía sostenerse, explican desde la Guardia Civil.

En las instalaciones no había zonas de cuarentena ni recintos adecuados para poder evitar las agresiones entre los perros y se acumulaban una gran cantidad de heces. A los animales les faltaba agua y comida.

Por ello, el dueño de los perros fue investigado como supuesto autor de un delito de maltrato animal.

Los animales quedaron a su cargo, con la obligación de prestarles los cuidados adecuados para su bienestar y de solventar las deficiencias de las instalaciones, que serán verificadas periódicamente por los agentes del PACPRONA.