En El Casar de Escalona
Una operación antidroga en Toledo acaba con un fallecido y tres heridos de bala
Los hechos ocurrieron a última hora de este domingo
EFE
Toledo
Una persona ha fallecido por disparos y otras tres han resultado heridas de bala en el marco de una operación antidroga desarrollada por la Policía Nacional a última hora de este domingo en la localidad toledana de El Casar de Escalona.
Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha han informado a EFE de que la Policía Nacional desplegó este domingo una operación antidroga en una urbanización de El Casar de Escalona y, al llegar a la localidad, los presuntos delincuentes comenzaron a disparar en plena calle contra los agentes, por lo que la policía respondió a los disparos.
- Directo: ¡Danjuma perdona ante Valles!
- Tragedia en el Ceuta-Almería: Suspendido por la muerte de un aficionado
- El Valencia Basket no pudo con un Barça liderado por el adolescente Dabone
- Valencia CF – Real Betis: Alineaciones oficiales del duelo en Mestalla
- Caminata japonesa: el método para salir a caminar y perder peso sin mucho esfuerzo
- A Joaquín le 'duele' el Valencia: su opinión sobre la situación actual del equipo
- Las notas de los jugadores del Valencia frente al Betis
- El Levante UD rechaza una oferta millonaria por Etta Eyong