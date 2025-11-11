Un grave incendio calcina una empresa en la Ciudad del Transporte de Castellón

Una empresa situada en la Ciudad del Transporte de Castellón ha quedado totalmente calcinada a consecuencia de un feroz incendio declarado poco después de las 23.00 horas.

Se trata de la firma Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje. Las llamas han alcanzado a las naves contiguas y los bomberos de Castellón y del Consorcio Provincial luchan por controlar el fuego.

Galería de imágenes: incendio en la Ciudad del Transporte de Castellón. / /

Una de ellas es Josman, especializada en instalaciones eléctricas y automatización, y otra Diecsa, distribuidora de electrodomésticos.

El incendio ha causado explosiones que han sido percibidas desde muchos puntos de la capital de la Plana, como se puede comprobar en el vídeo que encabeza esta noticia.

Suscríbete para seguir leyendo