Fuego
Un grave incendio calcina una empresa en la Ciudad del Transporte de Castellón
El fuego ha afectado a Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje y ha alcanzado a las naves contiguas
Aitor Tezanos
Castellón
Una empresa situada en la Ciudad del Transporte de Castellón ha quedado totalmente calcinada a consecuencia de un feroz incendio declarado poco después de las 23.00 horas.
Se trata de la firma Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje. Las llamas han alcanzado a las naves contiguas y los bomberos de Castellón y del Consorcio Provincial luchan por controlar el fuego.
Una de ellas es Josman, especializada en instalaciones eléctricas y automatización, y otra Diecsa, distribuidora de electrodomésticos.
El incendio ha causado explosiones que han sido percibidas desde muchos puntos de la capital de la Plana, como se puede comprobar en el vídeo que encabeza esta noticia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La escandalosa acta arbitral del Valencia-Betis: De Abde al Chimy
- El Levante UD rechaza una oferta millonaria por Etta Eyong
- Copa del Rey: Fecha, hora y dónde ver gratis el sorteo de la segunda eliminatoria
- A Joaquín le 'duele' el Valencia: su opinión sobre la situación actual del equipo
- Las notas de los jugadores del Valencia frente al Betis
- Pellegrini: 'En el once del Valencia son todos muy buenos
- Vídeo de la agresión de Abde a Tárrega: ¿Por qué le perdonaron la roja?
- El Chimy calienta el final del Valencia - Betis con un gesto antideportivo