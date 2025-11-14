Violencia machista
Muere una mujer asesinada por su pareja en Barcelona
El ataque se produjo el pasado 18 de octubre y la víctima permanecía en estado crítico desde entonces
EFE
Barcelona
Una mujer que quedó en estado crítico tras ser agredida presuntamente por su pareja el pasado 18 de octubre en el distrito de Sant Martí de Barcelona ha fallecido como consecuencia de las lesiones padecidas, según han informado a Efe fuentes de los Mossos d'Esquadra.
El pasado 18 de octubre, la víctima fue hallada en estado crítico en una calle de ese distrito barcelonès y fue trasladada a un centro hospitalario. Los Mossos d'Esquadra han sido informados este jueves de que la mujer finalmente ha fallecido.
- Oficial: Corona sale del Valencia CF
- La primera operación de Mateu Alemany con el Atlético de Madrid
- Ya hay fecha para el FC Cartagena - Valencia CF de la segunda ronda de Copa Del Rey
- Primer paso en firme de Ron Gourlay como CEO de Fútbol del Valencia
- Final: Valencia Basket se deja remontar en París
- Valencia Basket deja escapar el triunfo en París
- Paris Basketball - Valencia Basket: horario y dónde ver el partido de Euroliga en directo
- Corberán espera a Dimitrievski con dos aclaraciones y una posible sanción