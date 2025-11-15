En la montaña del Palomaret
Fallece un hombre de 44 años tras caer en parapente en Alicante
Un helicóptero de rescate localizó el cuerpo en una de las laderas de la montaña, con el paracaídas abierto
Alejandro Ruiz
Un hombre natural de Valencia, de 44 años, ha fallecido este sábado 15 de noviembre en Petrer, después de sufrir una caída mientras practicaba parapente en la zona de la montaña del Palomaret. Según ha informado el Consorcio provincial de Bomberos de Alicante, el aviso se recibió a las 12:52 horas, lo que activó de inmediato a los equipos de rescate.
Hasta el lugar se desplazaron un helicóptero de rescate y el Grupo Especial de Rescate (GER), que localizaron al varón en una de las laderas de la montaña. A su llegada al sitio, los efectivos comprobaron que el paracaídas se había abierto, pero también que el varón no presentaba movimientos.
Los bomberos han confirmado el fallecimiento del parapentista en el mismo punto del accidente. No se han registrado más heridos en el suceso, y su origen se desconoce por el momento. La intervención concluyó a las 15:30 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Oficial: Corona sale del Valencia CF
- Primer paso en firme de Ron Gourlay como CEO de Fútbol del Valencia
- La primera operación de Mateu Alemany con el Atlético de Madrid
- Valencia Basket deja escapar el triunfo en París
- La crónica del peor director deportivo de la historia del Valencia CF
- Quedar-nos en Mestalla és possible
- Cañizares da el sí quiero
- Corberán espera a Dimitrievski con dos aclaraciones y una posible sanción