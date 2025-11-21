Al menos tres atrapados tras un derrumbe en una mina de Asturias

Los servicios de emergencia del Principado de Asturias se han movilizado tras una alerta por un accidente minero en la explotación ubicada en Vega de Rengos, en el municipio de Cangas del Narcea. La llamada de un trabajador a las 16.58 horas en la tarde de este viernes avisó de que al menos dos compañeros se encontraban atrapados en el segundo nivel de la mina, a un kilómetro y medio, aproximadamente, de la boca de la explotación, tras haberse producido un hundimiento. Más adelante, nuevas informaciones confirmaron que había un tercer atrapado.

Los efectivos de rescate ya se están dirigiendo y desplegando en la zona, incluida una ambulancia y el helicóptero del SEPA. Igualmente, se ha logrado activar la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, que precisamente vive momentos de incertidumbre tras la reciente dimisión en bloque de sus componentes denunciando impagos y falta de atención por parte de la empresa hullera pública. Sin embargo, pese a su delicada situación laboral, han puesto rumbo a Vega de Rengos para tratar de rescatar a los atrapados.

Los mineros rescatadores, de hecho, han puesto rumbo a Vega de Rengos en helicóptero para tratar de acceder más allá del derrumbe para llegar a los atrapados (en principio, tres personas) y comprobar cuál es su estado. Otros compañeros de la explotación canguesa ya estaban tratando de ayudar retirando material del hundimiento.

Según algunas fuentes informadas de lo sucedido, el derrumbe o hundimiento pudo producirse en la zona de la rampa de la mina, dejando a los tres mineros incomunicados. Aunque por ahora no se sabe a ciencia cierta cuál es su estado, se estaba intentando por todos lo medios establecer comuncicación con ellos.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), por su parte, mantiene movilizados en estos momentos a efectivos de Bomberos con base en Cangas del Narcea, junto al Grupo de Rescate, a bordo del helicóptero medicalizado. También movilizaron uno de los helicópteros multifunción para trasladar hasta el lugar a la Brigada de Salvamento Minero.

El Presidente del Principado, Adrián Barbón, ha suspendido su agenda del fin de semana, que incluía un viaje a Salamanca para participar un acto, con el fin de seguir de cerca todo lo que ocurra en Vega de Rengos, adonde se han trasladado también la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, así como el director general de Energía y Minería, Javier Cueli.

Mina en regla

La mina de Vega de Rengos, gestionada por Tyc Narcea, se dedica a la extracción de antracita y cuenta con todos los permisos en regla del Principado para desarrollar esa actividad. El Principado le volvió a activar la licencia hace unos meses tras un periodo de suspensión cautelar que llevó a la plantilla a manifestarse a la calle entendiendo que esa situación era injusta. Finalmente, tras comprobar todos los permisos, la Administración autonómica reconoció que todo estaba en regla para reactivar la extracción de carbón en Vega de Rengos.

El accidente se produce con la herida aún abierta del trágico suceso acaecido en otro concejo del Suroccidente, en Degaña, donde murieron cinco mineros en Cerredo. Un caso que se investiga y ha levantado gran polémica sociopolítica dado que, a diferencia de Vega de Rengos, esa mina no tenía permiso para extraer carbón y todos los indicios indican que sí lo hacía.