Los padres de la niña de Valencia fallecida dicen que fue dada de alta en la clínica tras estar cuatro horas en observación y con problemas

La niña de 6 años fallecida este jueves en Alzira tras haber sido atendida poco antes en una clínica dental privada fue dada de alta del consultorio odontológico tras estar cuatro horas en observación y con problemas. Así lo aseguraron los padres de la menor a su llegada al centro hospitalario, quienes indicaron que durante todo ese tiempo, la menor presentaba síntomas como somnolencia y respiración dificultosa y no respondía a los estímulos, llegando a vomitar en varios momentos. A pesar de eso, el personal de la clínica permitió que la niña se fuera con sus padres a casa a las cuatro horas.

Una vez en el domicilio familiar, la niña siguió con los mismos síntomas. Sin embargo, tras beber un vaso de agua, pareció reaccionar positivamente y recuperar la normalidad y nivel de alerta. Pero solo por unos minutos. Poco después, la menor volvió a caer en el estado de somnolencia, experimentando nuevamente dificultades para respirar hasta quedar arreactiva. Al desplomarse, los progenitores, aterrorizados, cogieron a su hija y la llevaron con su propio vehículo al Hospital Universitario de la Ribera, donde ingresó con parada cardiorrespiratoria.

Ingresó en parada

La niña ingresó directamente en la Unidad de Reanimación y se activó a todo el personal de Urgencias de anestesia y otorrinolaringología porque la menor no tenía ni pulso, ni respiración. De hecho, ya estaba cianótica. Esto es, con la piel azulada, síntoma visible de la ausencia de oxígeno en el cerebro, que se inicia a los minutos de no estar respirando. El estado que presentaba la pequeña era tal en ese momento que los médicos no pudieron ni siquiera intubarla, sino que necesitaron que los otorrinolaringólogogos le practicasen una traqueotomía para practicarle una vía aérea.

Pese a administrarle oxígeno por esta vía y practicarle masaje cardíaco con adrenalina constante, los médicos tuvieron que darse por vencido después de 90 minutos de intentar devolverle la vida.

Tras el fallecimiento de la menor, el hospital activó el protocolo judicial de muertes violentas, lo que derivó que el Juzgado de guardia de Alzira ordenara el traslado de la menor al Instituto de Medicina Legal de València donde le han practicado la autopsia. Ahí se le han tomado muestras de tejidos y fluidos que ahora serán analizados por el Instituto Nacional de Toxicología, con sede en Barcelona -el de referencia para los juzgados de la Comunitat Valenciana-, para analizar y determinar, no solo qué fármacos han sido utilizados en el proceso de sedación y anestesia, sino también las concentraciones de esos medicamentos.

Otra menor ingresada en la UCI

Lo que más ha llamado la atención de este suceso, y ha llevado a la Consejería de Sanidad a ordenar la suspensión cautelar de la actividad en la clínica, es que la niña de seis años no era la única afectada, sino que este mismo jueves otra niña de cuatro años ingresaba en el mismo hospital con exactamente los mismos síntomas: somnolencia, vómitos y respiración dificultosa, así como falta de reacción. La segunda afectada, que ingresó en el mismo Hospital de la Ribera, a las 15.11 horas del jueves, fue finalmente trasladada en una ambulancia del SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanece ingresada.

La versión de la clínica

La versión ofrecida por los padres -nada más llegar al hospital, instantes después de los hechos-, contrasta por la aportada por la propietaria de la clínica 24 horas más tarde. Según esta última, "la niña se fue de aquí perfectamente". En declaraciones a los medios, la odontóloga ha negado que se le hubiera aplicado una anestesia general, sino que fue sedación "para que estuviese más tranquila"

Del mismo modo, la responsable, con una larga trayectoria y un prestigio consolidado en Alzira, donde cuenta con una amplia cartera de clientes, según han confirmado vecinos de la localidad a este diario, ha detallado que la anestesista que la atendió "no sabe qué ha podido pasar", aunque ya están investigando el lote de anestesia. La gerente remarca que la menor salió de las instalaciones "aparentemente bien".

Según explicaron los padres y ha confirmado la propietaria del centro, la menor, que tenía cita en la clínica a las 9.00 horas de la mañana de este jueves, fue sometida a una intervención para extraerle algunas piezas dentales de leche que estarían comprometiendo el crecimiento adecuado de la dentición definitiva. También "le hicimos unos empastes", detalla la responsable de la clínica, que aclara, "no fue ninguna operación".