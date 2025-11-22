La clínica de Valencia donde fue atendida la menor fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Una niña de 6 años, vecina de Alzira, falleció el pasado jueves tras haber sido atendida poco antes en una clínica dental privada. La menor llegó ese día por la tarde en parada cardiorrespiratoria al Hospital Universitario de la Ribera donde murió.

Según fuentes consultadas por Levante-EMV, la clínica dental de Alzira donde fueron atendidas las menores de edad no tiene autorización de la conselleria de Sanidad para realizar las técnicas de actividad de anestesia, que incluye la sedación con fármacos por vía intravenosa. El centro sí que está autorizado como clínica dental con actividad odontológica- estomatología, y sí que pueden administrar sin más autorizacon anestésicos locales.

Otra menor se encuentra ingresada

Otra pequeña de 4 años también tuvo que ser atendida esa misma tarde en el centro hospitalario, al que arribó con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. La menor también había recibido tratamiento en la misma clínica dental ese día y fue evacuada en un SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde permanece ingresada, según han confirmado fuentes sanitarias.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ya ha abierto un expediente informativo y ha ordenado suspender cautelarmente la actividad en la clínica dental. El objetivo es esclarecer por completo las circunstancias del fallecimiento de la niña de 6 años y de las lesiones que pueda presentar la otra pequeña de 4 años.

Dos casos en menos de dos horas

La niña fallecida ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera a las 16.52 horas. Según fuentes de la conselleria, había recibido un tratamiento por la mañana en una clínica dental privada y, al parecer, ya en casa, se sintió indispuesta. Las mismas fuentes señalan que la menor ingresó ya en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon éxitus judicial, para que se informara a las autoridades judiciales para su investigación.

Se da la circunstancia que a las 15.11 horas del mismo jueves había acudido a Urgencias del Hospital de la Ribera otra niña, de 4 años de edad y procedente de la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanece ingresada.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado este viernes un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Al parecer, las dos habían sido asistidas en una clínica de Alzira.

La dueña de la clínica: "La niña salió aparentemente bien"

La propietaria de la clínica dental en la que fue intervenida la niña de 6 años fallecida en Alzira ha reconocido que la menor salió de las instalaciones "aparentemente bien" y que la anestesista que la atendió "no ha sabe qué ha podido pasar".

En declaraciones a los medios, la responsable de la clínica ha explicado que a la menor se le extrajeron unos dientes de leche y se le practicaron unos empastes y que para que la niña estuviera "más relajada" se la aplicó sedación. En este sentido ha explicado que no se la aplicó una anestesia general y que están "investigando el lote de anestesia".

Suscríbete para seguir leyendo