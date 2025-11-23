VIDEO: Demelsa Álvarez FOTO: Juan Plaza

Dolor y rabia en el funeral del minero Óscar Díaz: así adiós al minero fallecido en el accidente de Asturias

Después de estar un tiempo de baja laboral, Óscar Díaz Rodríguez se incorporó esta semana al trabajo en el turno de tarde. El viernes, cuando no habían transcurrido dos horas desde la entrada al tajo se produjo el fatal accidente que le costó la vida junto a su compañero Anilson Soares de Brito, natural de Caboalles de Abajo (León). Díaz Rodríguez residía actualmente con su pareja en Villar de Posada, en Cangas del Narcea, cerca del pueblo donde está su vivienda familiar conocida como Casa Gonzalo, en Posada de Rengos, y también muy próxima a la mina de Vega de Rengos. Tan solo unos cuatro kilómetros separan su casa del que era su centro de trabajo desde el pasado mes de julio. Más información