Un hombre hospitalizado en Burgos tras recibir un disparo

Un hombre de 47 años ha resultado herido este jueves tras recibir un disparo en la ciudad de Burgos, donde ha sido hospitalizado para tratarle de las heridas sufridas en esta agresión, ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2.

Al parecer, el disparo ha sido realizado por otro hombre en la calle Vitoria, a la altura del número 165, poco antes de las nueve de la noche, hasta donde se ha desplazado una UVI móvil para evacuar al herido.

Inicialmente el 1-1-2 informó de que el afectado era un joven de 30 años, pero finalmente ha detallado que la edad era de 47 años, según los datos recabados por la Policía Nacional, que ha enviado a varios efectivos junto a la Policía Local.

El suceso ha generado gran confusión en la zona y como consecuencia de la acumulación de personas en el lugar de la agresión ha resultado herida una mujer de 50 años, quien ha caído al suelo tras recibir un empujón y se ha golpeado la cabeza.

Esta mujer ha sido también evacuada al Hospital de Burgos en un ambulancia de soporte vital básico.