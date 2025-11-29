Detenido el presunto agresor de dos activistas de Femen el 20N

La Policía Nacional ha detenido al presunto agresor de dos activistas de Femen que denunciaron que fueron agredidas sexualmente durante un acto el pasado 20 de noviembre en la puerta de una abarrotada parroquia de los Doce Apóstoles, en Madrid, donde la familia de Francisco Franco y su fundación habían organizado una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador.

Fuentes de la Delegación de Gobierno han informado de esta detención y ha aseverado su "compromiso firme" contra la violencia sexual, la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión, sin coacciones ni agresiones.

Los hechos ocurrieron el 20 de noviembre cuando dichas activistas acudieron a la parroquia al grito de "Fascismo legal, vergüenza nacional", "Al fascismo, ni honor ni gloria" y pancartas, siendo recriminadas por los asistentes que llegaban en ese momento, entre ellos un hombre que trató de interceptarlas mientras portaba una bandera preconstitucional. "Señor, que no toque, que no toque", le espetaron las activistas, a quienes una mujer logró arrebatar una de las pancartas -elaboradas en tela- y quienes recibieron algún empujón, insultos y tocamientos.

Finalmente, las dos jóvenes se han marcharon por su propio pie de la zona tras la protesta, que apenas duró unos minutos.