En Torrejón de Ardoz
Un hombre mata presuntamente a su mujer y después se suicida en Madrid
El suceso, investigado como posible violencia de género, tuvo lugar este domingo sobre las 22:00 horas
Javier Niño González
Un hombre ha matado presuntamente a su mujer con un arma blanca en Torrejón de Ardoz. Posteriormente, el varón se ha lanzado desde la azotea de la vivienda, según informa el 112 de la Comunidad de Madrid. Ambos tenían dos hijas en común y la pareja estaba registrada en 2022 en el sistema VioGén, con riesgo "no apreciado" y en situación "inactiva".
El suceso, investigado como posible violencia de género por la Policía Nacional con la colaboración de la Policía Local, tuvo lugar alrededor de las 22:00 horas de este domingo. Una llamada a los servicios del 091 alertó a los agentes de que un hombre se había precipitado al vacío en la calle Reino Unido de la localidad madrileña. A su llegada al lugar, los servicios de emergencia se han encontrado el cadáver del propio hombre, que se habría lanzado desde la azotea del edificio.
Al acceder al interior del domicilio desde el que esta persona se había arrojado, cuya puerta fue abierta por los bomberos, localizaron el cuerpo de la mujer con varias heridas de arma blanca. El varón, de 44 años de edad, habría atacado a la mujer en la vivienda de la calle Reino Unido y le habría asestado varias puñaladas en el cuello. Fuentes del caso han apuntado a EFE que, según las llamadas al 091, varios vecinos alertaron de que el hombre ya había amenazado con matar a sus hijas y quitarse la vida.
También acudieron servicios sanitarios del SUMMA que certificaron el fallecimiento de ambos, ciudadanos españoles de entre 44 y 45 años. Posteriormente a la vivienda acudieron las dos hijas de la pareja hallada muerta, de 13 y 17 años, que han quedado al cargo de un familiar.
