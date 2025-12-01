El padre de una de las menores de Jaén: "Quieren hacer ver un suicidio perfecto, pero esto es un homicidio"

Alexander, el padre de Sharit, una de las niñas encontradas sin vida en el parque de La Concordia de Jaén, niega que su hija sufriera ningún tipo de 'bullying'. El padre de la menor rechaza en todo momento que su hija haya podido quitarse la vida y apunta a terceras personas como los posibles causantes de lo sucedido. "Quieren hacer ver un suicidio perfecto, pero esto es un homicidio", ha denunciado.

Por el momento, la Junta de Andalucía llama a la "prudencia" después de los rumores sobre las posibles causas del fallecimiento de las niñas. Según los datos difundidos por la Consejería de Desarrollo Educativo, no hay constancia de que se haya abierto ningún protocolo de acoso escolar en el centro donde estaban matriculadas las niñas, aunque sí se habían abierto expedientes previos a una de las dos menores por riesgo de autolesiones.

En una entrevista en Hoy en Día de Canal Sur, el padre de la menor ha asegurado que su hija "jamás manifestó una voluntad de quitarse la vida". "Era una niña feliz, estaba pasando por su mejor momento, estaba haciendo una FP, estaba estudiando estética porque tenemos un centro estético y estaba muy emocionada", ha manifestado para asegurar que "jamás sufrió bullying". Así, ha insistido en que "no pueden decir de ninguna manera que mi hija se suicidó o que sufría bullying".

La famailia pide que siga la investigación

Según ha relatado, en este mismo parque se ahorcó hacer apenas unos días un policía y que "ha habido intentos de violación". Además, ha puesto el foco sobre los mensajes de Whatsapp entre las menores, que estaban juntas en ese momento por lo que se pregunta "¿por qué le envía un mensaje?". que, también apunta que tenía todos los signos de puntuación, algo en lo que no reconoce a las niñas.

Mientras que, como ha confirmado, Rosmed, la otra chica, "sí tenía este problema" y ha recordado que tuvo que dejar de estudiar "porque sus padres no podían pagar los libros", ha asegurado que su hija era una niña "extremadamente segura". Además, el padre de la chica ha sostenido que en casa siempre generaron "la suficiente confianza para hablar cualquier cosa" y ha subrayado que "le hubiera escrito a su madre".

"Pedimos que investigue porque aquí hay cosas de trasfondo", ha suplicado Alexander para puntualizar que "hay incoherencias". De hecho, ha relatado como él mismo bajó a las niñas de la rama y ha defendido que a su hija "la subieron inconscientemente, porque se hubiera agarrado a la rama". Aunque el padre ha explicado que entiende la lealtad, ha sostenido que "Sharit no dijo: 'me muero contigo aquí". "Aquí hubo algo más".