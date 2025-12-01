Los vecinos de la mujer presuntamente asesinada en Torrejón: "Se escucharon gritos de auxilio. Luego él saltó"

La mujer asesinada en la noche de este domingo en una vivienda del barrio de la Mancha Amarilla, en Torrejón de Ardoz, mantuvo una fuerte discusión con su pareja y presunto asesino en el transcurso de la cual, él la mató en el domicilio familiar. Tras ello cerró la puerta, subió hasta la azotea del edificio, de cuatro alturas y saltó a la calle. Los servicios de Emergencias a su llegada confirmaron su fallecimiento.

Los hechos sucedieron hacia las diez de la noche de ayer, cuando los servicios de Emergencias recibieron un aviso por caída desde un edificio. A su llegada al lugar solo pudieron confirmar su fallecimiento. Alertados por los vecinos, policía y bomberos procedieron a entrar a la vivienda donde residía el fallecido, José A. G. A., de 44 años, y encontraron a su mujer, María Ángeles M.S., de 45 años, muerta por heridas de arma blanca. La Delegación del Gobierno está recabando datos para corroborar si se trata de un asesinato machista. De confirmarse, María Ángeles sería la cuarta víctima de violencia machista en lo que va de año en la Comunidad de Madrid y la número 41 en toda España.

Según relatan vecinos del inmueble, las dos muertes estuvieron precedidas de una fuerte discusión entre ambos. "Escuché voces de mujer y salí y empecé a tocar la puerta", cuenta Ana, que vive en el mismo descansillo. "Se callaron o se metieron más para dentro y no me abrieron. Al poco sonó la puerta, empezaron a subir otros vecinos y vimos que él había subido arriba".

La pareja, que residía en el inmueble desde que se entregaron las viviendas, en 2004, tenía dos hijas, de 17 y 13 años. Ninguna de las dos se encontraba en el domicilio en el momento de los hechos. "Escuché gritos: 'No puedo más, no puedo más' y también de auxilio", comenta Ana, que señala asimismo que no tenía constancia de peleas anteriores y que describe a la pareja como "muy normal" y cordial. "Eran una pareja bien avenida a priori. Trabajaban con turnos, y cada uno lo suyo, como estamos todos. Yo no había visto nunca nada".

Antonio reside en la vivienda superior. Estaba viendo el fútbol por la televisión, cuando vio por la ventana el resplandor de las sirenas de la policía y las ambulancias. "Me asomé, abrí la ventana y vi un cuerpo en el suelo. Pensé: 'Ah, un señor que ha bebido y se ha caído ahí". Luego empezó el revuelo entre los vecinos y salió a la escalera donde vio pisadas de sangre en las escaleras que suben hacia la azotea. En la mañana de hoy esos restos ya se habían limpiado de la escalera.

La pareja estaba registrada en 2022 en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, con riesgo "no apreciado" y en estos momentos este caso estaba en situación "inactiva", según fuentes próximas a la investigación citadas por la agencia Efe. Los vecinos no tienen constancia de este extremo ni han sido testigos de peleas o discusiones. "Eran muy majos los dos", afirma Antonio, quien añade que no tenían demasiado trato pero solía hablar con el presunto asesino sobre fútbol y su afición al Atlético de Madrid.

Los demás residentes en el inmueble muestran igualmente su sorpresa por lo ocurrido. Coinciden en señalar que él era muy aficionado al deporte, particularmente a correr y era habitual verle por la localidad. También era frecuente ver a la pareja paseando juntos el perro que tenían. Él trabaja en una cadena de supermercados; ella trabajaba en una cadena textil, según refieren.