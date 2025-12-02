Asesina a cuchilladas a su pareja en Alicante y luego se ahorca en el balcón

La Policía Nacional investiga el presunto asesinato machista de una joven de 29 años que ha aparecido muerta con decenas de puñaladas en el cuerpo. La pareja, un hombre de 34 años, ha sido encontrada ahorcado en el domicilio de la pareja, que al parecer estaba en proceso de separación pero seguían conviviendo en un domicilio de la calle Cánovas del Castillo, en Carolinas Altas.

El crimen ha sido descubierto sobre las cinco y media de la tarde por una familiar de la joven asesinada, de origen argentino, como su pareja.

El matrimonio tenía una hija de 3 años y se encontraba en una guardería cuando han sucedido los hechos.

Agentes de la Policía Local de Alicante han sido los primeros en llegar al lugar y a continuación han llegado efectivos de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

El cuerpo de la joven apuñalada estaba en el salón de la vivienda y no se ha podido hacer nada por salvarle la vida.

Ante la violencia machista, 016 El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica. En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

