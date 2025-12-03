Dos detenidos por el homicidio de un hombre en un descampado de Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones por el homicidio de un hombre en un descampado del distrito madrileño de Barajas, ha informado la Jefatura Superior de Madrid en un comunicado.

La víctima fue localizada en un solar a primera hora de la mañana del 6 de noviembre, por un viandante que transitaba por una de las pasarelas próximas al aeropuerto.

Presentaba varias heridas inciso-contusas en la cabeza y a su lado encontraron su cartera abierta y vacía, así como los bolsillos de su pantalón dados la vuelta.

Los arrestados ya habían sido detenidos ese mismo día, como presuntos responsables de un robo con violencia cometido la misma noche del homicidio, en una tienda de alimentación muy próxima a lugar donde aprecio el cadáver.

La investigación comenzó el pasado seis de noviembre tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en un descampado ubicado en la calle Fraguas, del distrito madrileño de Barajas. Este varón presentaba signos de violencia y la principal hipótesis que establecieron los investigadores era que podría haber sido a consecuencia de un robo

Siguiendo esta línea de investigación, los agentes comprobaron que a la víctima le habían sustraído las tarjetas de crédito y que posteriormente al fallecimiento, se habían realizado extracciones de dinero con las mismas.

Avanzadas las pesquisas, los investigadores lograron la identificación de dos varones, procediendo a realizar una entrada y registro en el domicilio que compartían, donde se localizaron diferentes efectos relacionados con el hecho delictivo.

Por tales hechos, se procedió a la detención de estas personas, como presuntos responsables de los delitos de homicidio, robo con violencia y estafa.

Robo con violencia en una tienda próxima

Se da la circunstancia que estos mismos hombres habían sido detenidos el día posterior al homicidio, como presuntos responsables de un robo con violencia.

Este hecho se produjo sobre las 00.30 horas del día seis, en un establecimiento de alimentación de ese mismo distrito. La víctima manifestó que habían entrado dos varones con un cuchillo y tras amenazarle, le pidieron todo el dinero que tuviese.

El dependiente comenzó a forcejear con el varón que lleva el cuchillo y éste terminó clavándoselo en un hombro, mientras el otro aprovechó para sustraerle dinero y un teléfono móvil.

Reconocidos por una agente fuera de servicio Al día siguiente de los hechos, una agente fuera de servicio observó a estos dos individuos en una calle próxima donde habían sucedido los hechos y los reconoció como los presuntos corresponsables.

Por tales hechos, diferentes dotaciones se desplazaron al lugar, procediendo a su detención como presuntos responsables de un delito de robo con violencia, pasando posteriormente a disposición judicial, decretándose su inmediato ingreso en prisión.