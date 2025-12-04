Investigación
Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación contra el tráfico de drogas
EFE
Valladolid
El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves en una operación desarrollada por el departamento de Asuntos Internos de Madrid, han informado a EFE fuentes próximas al caso.
El operativo dispuesto ha abarcado, además, el precinto de parte de algunas zonas de la Comisaría de Delicias de Valladolid en la que trabaja el arrestado.
Asuntos Internos está también tomando declaración a otros policías como testigos dentro del dispositivo establecido, al parecer relacionado con el trafico de drogas, sin que por el momento hayan trascendido más detalles acerca de una operación que continúa abierta.
- Lubo Penev está semiinconsciente, se merece una respuesta popular romántica de València
- Esta es la edad legal en la que un niño puede quedarse solo en casa en España
- Mensaje de Corberán a Danjuma
- Nuevo acuerdo televisivo para seguir la Liga Endesa en España
- Las dudas de Álex Baena con sus molestias
- ¿Dimitrievski o Rivero para la Copa? Corberán comunica su decisión
- Ya se conoce el tiempo de baja de Dani Olmo tras su lesión contra el Atlético
- Horario y dónde ver el Cartagena-Valencia de Copa del Rey