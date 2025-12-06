Ciudad Lineal
Una mujer fallece y dos niños de 3 años resultan heridos graves tras precipitarse desde un décimo piso en Madrid
Dos niños de 3 años resultan heridos graves y trasladados a distintos hospitales mientras la Policía Nacional investiga las circunstancias de la caída desde un décimo piso en la calle Ricardo Ortiz
Gloria Barrios
Madrid
SAMUR-Protección Civil ha confirmado este martes la muerte de una mujer que se ha precipitado desde un décimo piso en un edificio situado en la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal (Madrid).
En el mismo suceso, dos niños de 3 años han resultado heridos graves y han sido trasladados a diferentes hospitales de la capital para recibir atención especializada.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, según la información facilitada por los servicios de emergencias. En el dispositivo han intervenido, además, efectivos de la Policía Municipal de Madrid y de los Bomberos de Madrid.
- Rajada del entrenador del Cartagena tras perder frente al Valencia CF
- En la Premier alucinan con un viejo descarte del Valencia CF
- Estos son los posibles rivales del Valencia CF en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey
- CRÓNICA | El Valencia sigue vivo en la Copa gracias a Dimitrievski
- Ya hay fecha y hora para el sorteo de dieciseisavos de final de Copa del Rey
- Sorteo del Mundial 2026 con suerte para España: Así quedan los doce grupos
- Para lo que hemos quedado
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF ante el FC Cartagena