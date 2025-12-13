Cae una red que introducía hachís desde Marruecos utilizando helicópteros

La Guardia Civil ha detenido a seis personas que formaban una organización criminal dedicada a introducir hachís por el sur de España desde Marruecos mediante helicópteros, con envíos aéreos de entre 500 y 900 kilos de esta droga, que después se ocultaban en naves y fincas en Málaga, Almería y Murcia.

En esta operación, denominada Giro, se han intervenido 657 kilos de hachís y cinco armas de fuego, además de uno de los helicópteros usados para el narcotráfico entre ambos países, dinero en efectivo y varios vehículos, ha informado este sábado el instituto armado en un comunicado.

Tráfico de drogas a gran escala

La investigación comenzó a raíz de los desplazamientos a altas horas de la madrugada de varias personas investigadas entre Málaga y Almería, que crearon sospechas de un posible tráfico de drogas a gran escala.

Los agentes descubrieron que estos movimientos estaban originados por la estrecha colaboración que mantenían con otras personas que realizaban constantes envíos de droga desde Marruecos.

En el narcotráfico utilizaban helicópteros de distintas categorías con capacidad de transportar entre 500 y 900 kilos de droga que, tras pasar un tiempo en naves industriales y fincas de la zona, era trasladada por carretera hasta países europeos.

Las aeronaves procedentes de Marruecos tomaban tierra en zonas despobladas de la provincia de Almería, donde esperaban varias personas para descargar el hachís y llevarlo en furgonetas hasta las distintas guarderías.

Los helicópteros eran escondidos en naves y fincas de Almería y Murcia a la espera de siguientes envíos.

La Guardia Civil registró una finca ubicada en Níjar (Almería), donde encontraron en su interior 25 fardos de hachís con un peso de 657 kilos. Además, se realizaron otros cinco registros en distintos puntos de Málaga, Almería y Murcia, donde se intervino uno de los helicópteros usados, cinco armas largas de fuego, 2.900 euros en efectivo y varios vehículos, entre otros efectos.

Seis detenidos

En total han sido detenidas seis personas por delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal, que ya han sido puestas a disposición judicial.

Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga con el apoyo del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN), de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil.

También ha participado la Gendarmería Real de Marruecos, la Policía Federal de Bélgica y la Policía Sueca.