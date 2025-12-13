Quién es el cirujano plástico detenido por violar a una paciente en un quirófano de Murcia: miles de seguidores en redes sociales y con consulta en Madrid

El cirujano plástico detenido en Alicante por violar, presuntamente, a una paciente cuando estaba anestesiada en un quirófano de un centro hospitalario de Murcia, también realizaba intervenciones quirúrgicas de manera habitual en la Comunidad Valenciana.

El facultativo, muy activo en redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores, fue sorprendido por dos enfermeras que lo grabaron en vídeo al sospechar de él porque hacía movimientos sospechosos que no eran pertinentes para el tipo de operación a la que estaba sometiendo a la mujer. La víctima era intervenida del pecho y, al parecer, el cirujano la penetró en el quirófano mientras ella estaba anestesiada.

Un especialista con una larga e impecable trayectoria

El presunto agresor, que ya está en prisión provisional por orden judicial, se definía en sus perfiles de Internet como "especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y subespecialista en Cirugía Plástica Estética". Según esta información aportada por el mismo facultativo, contaba con tres lustros de experiencia a sus espaldas.

El sospechoso, siempre según los datos en los que él mismo facilitaba su perfil profesional en Internet, se licenció en Medicina y Cirugía en una universidad catalana y obtuvo la especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, por oposición vía MIR, en un hospital de Galicia.

El cirujano plástico es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre), de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (Aecep) y de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), según afirma él mismo en sus credenciales profesionales.

El cirujano detenido por violación, en una foto reciente. / Levante-EMV

Completó su formación en centros de prestigio, como uno emplazado en Río de Janeiro (Brasil), otro en Toronto (Canadá), un tercero en Taiwán y un hospital situado en la Ciudad de México.

Sobre su ámbito de actuación, el facultativo detalla en su información publicada en Internet que ha llevado a cabo intervenciones en diferentes hospitales privados, principalmente de la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid, donde también tenía consulta.

Miles de seguidores en redes y buenas opiniones

El médico detenido y ahora ya en prisión era muy activo en redes sociales, desde donde podían contactarle las personas interesadas en sus servicios sanitarios. Con frecuencia colgaba vídeos de sus intervenciones grabados en quirófano en los que explicaba en qué consistían estas operaciones.

El doctor cuenta con casi 7.500 seguidores en Instagram y casi mil amigos en Facebook.

Las opiniones sobre el facultativo que se pueden leer en Internet son todas buenas. Quienes escriben sobre él coinciden en señalarlo como "un gran profesional" que hace gala de "un trato impecable con sus pacientes".

"Siempre está pendiente de ti y te da seguridad para que estés bien", decía una de sus pacientes.