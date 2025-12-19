Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Gràcia en Barcelona detuvieron a una mujer de 49 años acusada de los delitos de estafa agravada, hurto y falsedad documental. Presuntamente, la sospechosa se aprovechó de la vulnerabilidad del hombre de 89 años que cuidaba para quitarle más de 380.000 euros de sus cuentas corrientes desde que entró a su servicio en 2023.

Fue en ese año cuando la familia del anciano, que reside mayoritariamente en Europa y Latinoamérica, contrataron a la acusada para hacer tareas de acompañamiento y apoyo domiciliario, como hacer la compra, cocinar o llevarlo a pasear. El hombre sufre varias patologías que lo hacen dependiente. Para facilitar estas compras y otros gastos cotidianos, la mujer tenía a su disposición una tarjeta de crédito entregada por la familia.

Sin embargo, hace unos meses un conocido de la familia revisó la documentación del anciano para preparar la declaración de la renta. Así, localizó movimientos "sospechosos" en las cuentas, según los Mossos, que no se ajustaban a los hábitos del hombre, como extracciones de altas cantidades de dinero o liquidaciones de inversiones por valor de 250.000 euros.

Este dinero se ingresó a cuentas del anciano pero supuestamente la sospechosa habría pagado con esos fondos compras fraudulentas de mobiliario o electrodomésticos, además de hacer extracciones sin que se sepa el destino de las cantidades en efectivo. Tras la denuncia ante los Mossos, los investigadores descubrieron que la cuidadora habría utilizado varias tarjetas del anciano sin su consentimiento, incluida una que la víctima creía inactiva.

Un préstamo y una operación estética

También llegó a solicitar al hombre un préstamo de 30.000 euros, que fueron transferidos de la cuenta de la víctima a otra de identidad desconocida. Los investigadores también averiguaron que aparecían una serie de cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes al hermano de la cuidadora que estaban domiciliadas en una de las cuentas bancarias de la víctima.

Paralelamente, un sobrino del denunciante alertó de que la investigada había anunciado que tomaría la baja para someterse a una operación estética y quería que un familiar suyo se hiciera cargo del hombre, a lo que la familia se negó. Los agentes indagan si la sospechosa iba a pagarse esta intervención con dinero que había sustraído de las cuentas de la víctima.

Con estos indicios, los Mossos detuvieron a la sospechosa el pasado 26 de noviembre y pidieron una orden judicial para acceder a su vivienda. Allí descubrieron varios objetos, como una televisión, un sofá, muebles y elementos decorativos, que presuntamente habrían sido adquiridos fraudulentamente con las tarjetas de crédito de la víctima.

Según los agentes, el mismo día de la detención la investigada llevaba encima 1.105 euros en efectivo que fueron intervenidos e ingresados en cuenta judicial. La investigación sigue abierta para hacer seguimiento del rastro de las transferencias bancarias. El juzgado de Barcelona que instruye este procedimiento dejó a la acusada en libertad con cargos.

