TRAGEDIA
Encuentran un hombre de 57 años calcinado en una casa de Pontevedra
Fue localizado por un familiar tras advertir los vecinos de que había una ventana quemada y se baraja que pudo morir electrocutado
N. D.
Pontevedra
Un hombre de 57 años de edad ha sido localizado muerto en una vivienda de la parroquia pontevedresa de Mourente, según informa el 112.
Las mismas fuentes apuntan que los vecinos del lugar, en la zona de A Condesa, vieron una ventana quemada en la vivienda y se dio aviso a los familiares, que accedieron al interior y encontraron el cadáver.
Según ha señalado el Concello, el hombre apareció calcinado, y se apunta que pudo morir electrocutado, lo que generó un incendio que afectó a la ventana.
Además del 061, acudieron al lugar efectivos de la Policía Nacional y Local que ahora investigan las causas concretas del suceso
- El Valencia CF de Peter Lim renuncia a 30 millones de euros
- La Real Sociedad se mantiene en sus trece con Umar Sadiq
- El mercado de fichajes del Valencia CF comienza por el delantero
- ¿Qué será?
- Posible bombazo en el Sevilla FC: Matías Almeyda 'se tambalea' en el banquillo
- La nueva vida de Juan Mata: líder y estrella en la liga australiana
- El mercado de fichajes se gira hacia Artem Dovbyk
- Navidades sin descanso para el Valencia Basket