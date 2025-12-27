Mueren 4 miembros de una familia valenciana en el naufragio de un barco turístico en Indonesia

Cuatro miembros de una misma familia valenciana, un adulto y tres menores de València, continúan desaparecidos y con "pocas probabilidades de hallarlos con vida", según explica, Enrique Ortuño, abuelo y suegro de los desaparecidos en el naufragio de una embarcación en las costas de Bali (Indoneisa). Oficialmente, el yerno y los tres niños, siguen desaparecidos hasta que se localicen los cuerpos. La búsqueda se ha detenido por la caída de la noche en el país asiático, que junto a las malas condiciones meteorológicas, hacen imposible continuar con las tareas de rescate.

El fallecido, Fernando Martín Carreras, es el yerno del propietario del restaurante El Coso del Mar, un conocido establecimiento del Paseo Neptuno de Valencia, que además es entrenador del equipo femenino B del Valencia CF. En dicha embarcación también iba su mujer, hija del propietario del restaurante, y sus cuatro hijos, tres de ellos también han fallecido en el trágico naufragio (Elia, de 12 años, Kike, de 10 y Mateo, de 9). Solo su mujer y su hija menor han podido salvar la vida.

Fernando Martín Carreras / Fernando Martín, técnico del Valencia CF femenino B

La familia compuesta por la hija del restaurador, cuatro de sus hijos y su marido, realizaba un viaje de con motivo de las vacaciones navideñas cuando sufrieron este terrible accidente. Las autoridades de Bali han confirmado a la familia en España el rescate de la madre y de una de sus hijas, mientras que el marido y los otros tres vástagos los han dado ya por muertos aunque todavía no han rescatado los cuerpos. A este respecto, fuentes diplomáticas señalan que las labores de rescate podrían extenderse hasta tres o cuatro días.

Ortuño indicó que está en contacto continuo con su hija -madre de los tres menores desaparecidos-, que ha sobrevivido al naufragio junto a una de sus hijas. "Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente", explicó el abuelo.

El barco transportaba a once personas cuando se hundió esta pasada noche cerca de la isla de Padar, en las proximidades del destino turístico de Labuan Bajo y al este de Bali.

El dispositivo de emergencia pudo salvar a siete personas, entre ellas la madre y hermana de los fallecidos, cuatro tripulantes y un guía turístico.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han indicado que están en contacto con las autoridades indonesias y que el consulado de Yakarta se ha activado para prestar atención a las dos mujeres valencianas supervivientes del accidente que están "fuera de peligro", así como para desplazar personal a Labuan Bajo y ponerse en contacto con las familias de los afectados.

La búsqueda de cuatro españoles en Indonesia tras el naufragio de una embarcación, en imágenes /

"Un oficial de la embajada ya ha llegado a Labuan Bajo", han adelantado estas fuentes diplomáticas para seguidamente apostillar que las autoridades del país asiático les han confirmado que continúan las labores de rescate y que podrían extenderse "hasta tres o cuatro días".

Las autoridades portuarias de la zona han atribuido el naufragio a condiciones marítimas adversas, con olas de hasta tres metros de altura.

"Esto complicó nuestra tarea en la búsqueda inicial", ha declarado a la agencia indonesia el director de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto.

La isla de Padar permanecerá cerrada al turismo este sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas.