Matan a tiros a un joven inglés en una urbanización de Alicante

La Guardia Civil investiga la muerte a tiros de un joven inglés de 29 años cuyo cadáver fue descubierto el pasado 21 de diciembre en un domicilio de una urbanización de Orihuela Costa, en la zona de Campoamor. El Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante se ha hecho cargo de la investigación, que ha sido declarada secreta por un juzgado, y hasta el momento no se han practicado detenciones.

El crimen, que no había trascendido hasta la fecha, ocurrió diez días después de que otro británico fuera tiroteado en el garaje de su domicilio de Orihuela Costa, agresión de la que salió vivo tras recibir tres de los diez disparos efectuados contra el parabrisas de su coche. La Guardia Civil trata de aclarar si existe alguna relación entre el homicidio del joven de 29 años y el tiroteo a otro inglés, un hombre de 32 años considerado líder de una banda armada inglesa que se dedicaba a extorsionar a clubes cannábicos de la Vega Baja para asumir su control y quedarse con los beneficios.

Descubierto por la Policía Local

La Guardia Civil fue alertada del crimen en Orihuela Costa por una patrulla de la Policía Local del municipio oriolano sobre las nueve de la noche del pasado día 21. Los agentes municipales acudieron a un domicilio situado en la urbanización Lomas del Garbinet, en la zona de Campoamor, tras ser avisados por unas personas que dijeron que a un amigo le había ocurrido algo grave en una casa.

Tras acudir a la vivienda encontraron el cadáver ensangrentado de un joven y avisaron de inmediato a la Guardia Civil, que movilizó a sus especialistas de Policía Judicial y del Laboratorio de Criminalística, además de avisar a la comisión judicial para inspeccionar el lugar antes de autorizar el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Alicante. La autopsia realizada al cadáver del joven confirmó que el cuerpo presentaba varias heridas de arma de fuego, aunque no ha trascendido el número exacto de disparos que recibió la víctima.

Ajuste de cuentas por drogas

Una disputa relacionada por un asunto de tráfico de drogas es una de las hipótesis principales que barajan los investigadores, como ocurrió con el otro inglés tiroteado el 11 de diciembre en un garaje subterráneo de Orihuela Costa. La Guardia Civil trata de aclarar si ambos hechos han sido provocados por las mismas personas.

La investigación también se extiende a otros criminales de origen inglés e irlandés que están asentados en la Vega Baja y han sido objeto de investigaciones anteriores de la Guardia Civil.

Por otro lado, días antes de este crimen en Orihuela Costa, el 17 de diciembre, salió en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros el norirlandés Jonathan Alan S., acusado de matar de dos disparos a su compatriota John George Hardy hace un año en Rojales.

Asimismo, un día antes de esta excarcelación, la esposa de Jonathan fue apresada junto a dos hombres -un inglés y un irlandés- cuando estaban en un coche con dos pistolas municionadas. Otro varón se dio a la fuga y la Guardia Civil investiga también si existe alguna relación entre el crimen descubierto en una vivienda de Campoamor y estas personas que iban armadas.

