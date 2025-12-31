Indonesia amplía el área de búsqueda de los tres valencianos desaparecidos en el naufragio

Las labores de búsqueda de los tres valencianos desaparecidos en aguas del este de Indonesia —el padre, Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y dos de sus dos hijos—, tras el naufragio de un barco turístico el pasado viernes, han vivido este miércoles, sin éxito, su sexto día. La operación se va a concentrar en rastrear el fondo marino, próximo a los restos del navío -por localizar con exactitud-, mediante la utilización de equipos de sonar, y, según ha informado RTVE, podría prolongarse durante más de una semana.

El accidente involucró a 11 personas, de las cuales siete fueron rescatadas con vida. Entre los supervivientes se encuentra la madre de esta familia valenciana, Andrea, y una de las hijas, de siete años, que ya ha regresado a España junto a familiares, la pequeña Mar. Andrea permanece en Indonesia y, según un comunicado familiar, no abandonará el país hasta que se recuperen los cuerpos de su marido e hijos. El lunes pudieron recuperarse uno de los cuatro cuerpos desaparecidos en el primer momento, una de las menores, también hija de la pareja.

Búsqueda intensiva y ampliación del área

"Esperamos que durante este sexto día podamos avanzar en varios escenarios de búsqueda y que hoy se obtengan resultados", declaró al principio del día a la agencia EFE Asfan Sulhasan, coordinador de la misión de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (Basarnas). "Estamos desplegando todos los equipos al máximo de su capacidad y haciendo todo lo posible por encontrar a los desaparecidos", añadió.

La agencia ha ampliado el área de rastreo a 34,96 millas náuticas, centrando la operación en aguas al norte de la isla Padar. La misión combina equipos oficiales con una decena de buceadores profesionales voluntarios, quienes trabajan bajo condiciones adversas debido a fuertes corrientes y la profundidad de la zona.

Localizar el pecio, prioridad de la misión

Uno de los objetivos principales es dar con los restos del barco hundido, por si los tres desaparecidos quedaron atrapados en su interior. Para ello, los equipos cuentan con un robot submarino de la Policía, aunque las condiciones marítimas dificultan el avance de las operaciones.

El lunes pasado, un pescador local halló sin vida a una de las menores desaparecidas, a 0,5 millas náuticas del lugar donde se sospecha que se hundió el barco, cerca de la isla Padar. Los restos fueron trasladados a Bali, donde cuentan con mejores infraestructuras, y permanecerán temporalmente acompañados por su madre antes de regresar a Flores para seguir supervisando la búsqueda de los tres desaparecidos.

Apoyo institucional y emocional

El gobernador de la provincia, Emanuel Melkiades Laka Lena, visitó la zona junto a líderes religiosos locales para rezar por la pronta localización de los desaparecidos. Además, se reunió con las familias, quienes acudieron al puerto de Labuan Bajo para agradecer personalmente la labor de los rescatistas. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se está asistiendo a la familia y en conversaciones con las autoridades locales para que la búsqueda de los tres valencianos siga hasta dar resultados.