Cataluña
Los Mossos investigan el hallazgo de un hombre muerto en un saco de dormir en el centro de Barcelona
Pasadas las ocho horas de la mañana, los Mossos han sido alertados por el Sistema de Emergencias Médicas
EFE
Un hombre ha sido hallado muerto este miércoles dentro de un saco de dormir en el centro de Barcelona, suceso por el que los Mossos han abierto una investigación, han informado a EFE fuentes policiales.
Estas fuentes han explicado que, pasadas las ocho horas de esta mañana, los Mossos han sido alertados por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de que ha aparecido un hombre muerto dentro de un saco de dormir, en la plaza Vila de Madrid, en el centro de Barcelona, cerca de la Rambla.
Los sanitarios habían acudido al lugar alertados después de que varias personas llamasen al teléfono de emergencias 112 de que había un cuerpo en la vía pública. Cuando los técnicos del SEM se han personados en el lugar, han comprobado que el hombre había fallecido.
Los Mossos tratan ahora de averiguar si la muerte del hombre ha sido natural, tras dormir en la calle con su saco, o si ha habido alguna causa no natural que haya provocado el fallecimiento.
- La respuesta de los Lim a las pretensiones de la Real Sociedad por Umar Sadiq
- Novedades que afectan al once en el último entrenamiento del Valencia CF
- El Valencia Basket vence al Partizán y se coloca líder de la Euroliga
- La promesa de Carlos Corberán al valencianismo
- Prandelli, opción para el banquillo ante la crisis de resultados
- El Getafe sí hace los deberes y ficha al sustituto de Mayoral
- Cancelo se marcha de Arabia y se postula como una opción para el mercado de invierno
- La cruda realidad de Hélder Costa a sus 31 años