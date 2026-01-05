Cambio de estrategia para localizar a los dos niños valencianos desaparecidos en el naufragio de Indonesia

El operativo para localizar a los dos menores desaparecidos tras el trágico naufragio en Indonesia de la embarcación turística KM Putri Sakinah en la que viajaba una familia valenciana se ha retomado este lunes, después de que la Agencia Nacional para la Búsqueda y Rescate (Basarnas) concediera una nueva prórroga de tres días. La extensión de la misión, la segunda desde que se produjo el hundimiento del barco la tarde del 26 de diciembre sobre las 20.30 horas de la tarde, hora local, se produce después de que los equipos de rescate localizaran a primera hora de la mañana de este domingo el cuerpo de Fernando Martín Carreras, cuyos restos fueron encontrados por una embarcación de la policía marítima local frente a la isla de Rinca, a unos 2 kilómetros (1,13 millas náuticas) del lugar donde se produjo el naufragio.

En esta undécima jornada de búsqueda, los esfuerzos se han centrado en encontrar el casco del barco donde se tiene la sospecha que pudieron quedar atrapados los dos niños, de nueve y diez años. Para ello, el comando conjunto de Búsqueda y Rescate (SAR) ha trazado un importante cambio en la estrategia del operativo para no dejar ninguna zona potencial sin examinar, entrando la misión en una nueva fase de precisión y escala. Así, se ha reestructurado la operación, una de las más extensas de los últimos tiempos en Indonesia, según informa el diario local The Hay Bali News, distribuyendo los equipos en siete Unidades de Búsqueda y Rescate (SRU). Cada uno de ellos tiene una zona asignada y tareas específicas para rastrear metódicamente el vasto paisaje marino de Komodo.

Barridos en más de 86 millas

Así lo ha explicado el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere, Fathur Rahman, quien ha detallado que se ha creado una red integral en toda la zona de búsqueda donde cada uno de los equipos tiene un área de patrullaje definida y un buque asignado, garantizando que la operación funciones ahora como una flota coordinada de especialistas. Asímismo, el también coordinador de la misión ha precisado como se ha distribuido el despliegue que contempla barridos en una superficie de más de 90 millas naúticas de las aguas del Parque Nacional de Komodo.

Fotografía de archivo que muestra parte del operativo de búsqueda de españoles desaparecidos tras naufragio en Labuan Bajo, Indonesia. / BASARNAS HANDOUT / EFE

La SRU 1 está realizando un importante barrido de superficie a lo largo de 35,8 millas náuticas utilizando una combinación de buques, incluyendo el buque líder, el KN Puntadewa 250. Por su parte, las SRU 2, 3, 4 y 6 cubren sectores de superficie adicionales que rastrean más de 40 millas náuticas con diversas lanchas patrulleras y lanchas rápidas. Por último, la SRU 5 se dedica a la detección subsuperficial, utilizando un sonar de navegación hidrográfica (Hidronav) para escanear un área de 4,55 millas náuticas del lecho marino mientras que la SRU 7 cubre un último sector de superficie de 10,1 millas náuticas.

