Amplían de forma extraordinaria las labores de búsqueda del niño desaparecido en el naufragio de Indonesia

La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) ha decidido ampliar de forma extraordinaria las labores de búsqueda durante, al menos, otras 24 horas, "por lo que el dispositivo desplegado se mantendrá durante el próximo jueves 8 de enero".

Todo ello, después de que este martes se encontrara el cuerpo de Mateo, el niño de nueve años que falleció tras el trágico naufragio en Indonesia de la embarcación turística en la que viajaba una familia valenciana.

Los equipos de rescate han retomado este miércoles los trabajos con todos los esfuerzos centrados en un único objetivo: localizar a Quique, la última víctima del naufragio, de diez años, y completar la misión en que llevan trabajando sin descanso cerca de dos semanas.

Este miércoles, 168 miembros de diversas agencias -rescate, militares, autoridades del parque nacional de Komodo- y buceadores de la comunidad local e internacional, se han vuelto a lanzar al mar en el día 13 del operativo.

Estrategia perfeccionada

Lo hacían a las 7.00 de la mañana, hora local, según indicaba el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere, Fathur Rahman, en declaraciones al diario local The Hey Bali News. El también coordinador de la misión explicaba que este miércoles "el equipo conjunto de Búsqueda y Rescate (SAR) se ha dirigido al lugar de búsqueda según el plan operativo". Antes de salir, todos los efectivos desplegados han mantenido una reunión para "perfeccionar la estrategia", que ahora se reduce a la búsqueda de la única víctima que continúa desaparecido.

El objetivo, según la prensa local, sería un ataque multifacético concentrado en el que los barridos de superficie, la vigilancia térmica con drones y las operaciones de buceo se van a concentrar en el sur de la isla de Komodo, cerca del punto en el que se encontró el pecio de la embarcación naufragada este martes. Un despliegue titánico y sin apenas precedentes en el país asiático para no dejar ninguna zona potencial sin examinar.

Búsqueda de los desaparecidos en Indonesia durante los primeros días tras el naufragio. / IMAGEN FACILITADA POR FAMILIARES / Europa Press

"Todos los elementos están trabajando de forma integrada, priorizando la seguridad del personal y la eficacia de la búsqueda", ha indicado el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere, quien confía en que a lo largo de esta última jornada "la víctima pueda ser encontrada para brindar seguridad y tranquilidad a la familia".

"No volveremos a España sin los cuatro"

Los familiares han recordado que la labor de información "realizada desde la empatía y el respeto, como mayoritariamente se está realizando y la cual agradecemos, es de gran ayuda para todos nosotros y también nos empuja a seguir en estos momentos de dolor". En el comunicado remarcan que no regresarán al país hasta encontrar al pequeño que continúa desaparecido. "No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos", sentencia la familia.

